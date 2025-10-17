김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

기사입력 2025-10-17 10:08


김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”
연합뉴스

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 젝스키스의 장수원이 멤버 김재덕의 근황을 전했다.

16일 방송된 KBS 쿨FM '하하의 슈퍼라디오'에는 장수원이 출연했다.

이날 DJ 하하는 장수원에게 "젝스키스 멤버들 다 잘 지내고 있냐. 재덕이는 어떻게 지내고 있냐"고 물으며 김재덕의 안부를 궁금해 했다.

이에 장수원은 "재덕이 형은 부산에 있다고 들었다"며 "연락은 하는데 답장이 너무 뜨문뜨문 와서 연락을 하고 싶은 의욕이 없다"고 전했다.

이어 "메시지를 보내면 3주, 한 달 뒤에 '왜?'라고 답장이 온다. 또 답장을 하면 거기에 대한 답이 다시 한 달 뒤에 온다 . 질문에 대한 답을 들으려면 1년이 간다"고 상황을 걸명해 웃음을 자아냈다.

장수원의 이야기를 들은 하하는 "그런 애들 있다. 미친다"라고 웃었고, 장수원은 "이제는 궁금해 하지 않는다"고 말했다.

이에 하하는 동갑 친구 김재덕이 너무 보고 싶다며 장수원에게 실시간 연락을 요청을 했다.

장수원은 "지금 연락은 할 수 있는데 아마 답장이 안 올 거다"라며 부정적은 반응을 보였다.


하하는 "재덕이 너무 착하고 좋은 친구인데"라고 아쉬워했고, 장수원은 "형이 착하고 순박하다. 일단 문자만 보내놨다"라고 전했다.

한편 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서 은지원은 김재덕과 연락이 닿지 않고 있다고 밝혀, 김재덕 '잠적설'에 불을 지핀 바 있다.

당시 은지원은 김재덕에게 전화를 걸었지만 끝내 받지 않았고, 장수원에게 "우리가 한번 가봐야 하는 거 아니냐. 걔가 어디 사는지도 모르겠다. 대체 뭐 하면서 사는 거냐"고 묻자, 장수원은 "나도 모른다"고 답했다.

이후 장수원의 개인 채널에 출연해 "재덕이나 찾으러 가자. 방송에서 농담처럼 한 말인데, 다들 진짜 걱정하더라"고 말하며 아직도 김재덕과 연락이 닿지 않고 있다고 밝히기도 했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

36세에 생애 첫 태극마크라니… 그런데 덤덤하다? "국대포수 이전에 우승포수 되고 싶다"

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

4.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.