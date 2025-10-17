[공식] 빅뱅 지드래곤, 악플러 처단한다 "10월 명예훼손 고소 완료, 실질적 처벌"(전문)

기사입력 2025-10-17 13:21


[공식] 빅뱅 지드래곤, 악플러 처단한다 "10월 명예훼손 고소 완료, …

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 악플러에 대한 칼을 빼들었다.

소속사 갤럭시코퍼레이션은 17일 "지드래곤에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방행위 등 악성 게시물에 관해 법무법인 율촌과 긴밀히 협력해 법적대응을 적극적으로 진행하고 있다. 그동안 입수된 자료와 팬분들의 제보를 기반으로 9월 말까지 전수조사를 완료했으며 10월 15일 다수의 악성 게시물 작성자들을 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 수사기관에 정식 고소장을 제출, 신고를 완료했다"고 밝혔다.

이어 "단순 모욕이 아닌 허위사실 적시 명예훼손과 같이 중대한 범죄 구성 요건에 해당하는 행위를 중점적으로 다뤄 실질적인 처벌이 이뤄질 수 있도록 철저히 대응하고 있다.
앞으로도 익명이나 가명을 이용해 악의적인 게시물을 유포한 경우 국내 서버를 중심으로 수사기관과 협조를 이어가며 주요 플랫폼 및 온라인 커뮤니티를 대상으로 작성자를 특정한 후 추가 고소를 순차적으로 진행할 예정"이라며 "가능한 범위 내에서 정기적으로 현황을 안내할 것"이라고 전했다.


[공식] 빅뱅 지드래곤, 악플러 처단한다 "10월 명예훼손 고소 완료, …
다음은 지드래곤 측 입장 전문.

안녕하세요. 갤럭시코퍼레이션입니다.

당사는 소속 아티스트 G-DRAGON(이하 아티스트)에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 행위 등 악성 게시물에 관해 법무법인 율촌과 긴밀히 협력하여 법적 대응을 적극적으로 진행하고 있습니다.

그동안 입수된 자료와 팬 여러분의 제보를 기반으로 9월 말까지 전수 조사를 완료했으며, 그 결과를 토대로 10월 15일 다수의 악성 게시물 작성자들을 '정보통신망법 위반(명예훼손)' 혐의로 수사기관에 정식 고소장을 제출하여 신고를 완료하였습니다.

당사는 단순 모욕이 아닌 '허위사실 적시 명예훼손'과 같이 중대한 범죄 구성 요건에 해당하는 행위를 중점적으로 다루어, 실질적인 처벌이 이루어질 수 있도록 철저히 대응하고 있습니다.


또한 관련 사례를 엄정히 선별해 수사기관에 지속적으로 제출하고 있습니다.

앞으로도 익명이나 가명을 이용해 악의적인 게시물을 유포한 경우에는 국내 서버를 중심으로 수사기관과 협조를 이어가며, 디시인사이드·다음카페·X(구 트위터)·네이트판·에펨코리아·네이버 등 주요 플랫폼 및 온라인 커뮤니티를 대상으로 작성자를 특정한 후, 추가 고소를 순차적으로 진행할 예정입니다.

수사기관의 요청 및 개인정보보호법에 따라 구체적인 수사 진행 상황이나 피의자의 신원을 모두 공개할 수는 없으나, 가능한 범위 내에서 오피셜 커뮤니티를 통해 정기적으로 현황을 안내드리겠습니다.

현재 갤럭시코퍼레이션은 팬 여러분의 소중한 제보를 통해 아티스트 권익 침해와 관련된 추가 증거를 지속적으로 확보하고 있습니다.

악성 게시물을 발견하신 경우, 해당 게시물의 모든 항목(URL, 게시자, 내용, 캡처 날짜 등)이 명확히 보이도록 정리한 단일 PDF 파일 형태로 제출해 주시면 법적 대응 절차에 큰 도움이 됩니다.

앞으로도 소속 아티스트가 건강하고 안정적인 환경에서 창작 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 소속 아티스트를 향한 팬 여러분의 진심 어린 응원과 사랑, 그리고 적극적인 참여와 제보에 깊이 감사드립니다.

감사합니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

4.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

5.

'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고싶어' 백세희 작가 사망..5명에 장기기증

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

4.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

5.

'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고싶어' 백세희 작가 사망..5명에 장기기증

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

2.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

3.

한국시리즈 MVP, FA 50억 대박 거포의 조용한 은퇴 선언..."든든한 1루수로 기억됐으면"

4.

'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다

5.

"손흥민 대체 불가" 'A매치 끝' LA FC 복귀하자 미소찾은 체룬돌로 감독…MLS, '동부-서부' 메시와 라이벌 구도 집중 부각

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.