김용준, 42세에 '♥결혼 결심'한 이유..."대형마트 손잡고 걷고 싶어…

기사입력 2025-10-18 08:00


[스포츠조선 김수현기자] 그룹 SG워너비 김용준이 '3년 안에 결혼' 계획을 밝혔다.

17일 방송된 KBS 2TV 뮤직토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'이 새로운 코너와 함께 다채로워진 무대를 채웠다.

이날 김용준은 신곡 무대를 최초 공개하며 센치한 가을에 안성맞춤인 보이스로 현장을 물들였다.


특히 김용준은 '꿈'에 대해 "우리 SG워너비 친구들도 결혼해서 가정을 꾸리고 살고 있다. 그래서 저도 '얼른 장가를 가야겠다. 내 가정을 꾸려야겠다' 하는 꿈이 생겼다"라 밝혔다.

이어 "제가 지금 42살인데 적어도 45살 전에는 (장가를) 가야겠다 싶다. 올해가 거의 다 갔으니까 이제 2년 남은 거다"라고 의지를 다졌다.

김용준은 "그래도 4계절 만나보고 결혼준비하면 1년이 가니까 45살쯤엔 결혼할 수 있지 않을까"라 했고 권정열은 "내일 만나야되는 거 아니냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.
'배우자와 제일 하고 싶은 것'에 김용준은 "여러가지 있는데 소박하고 일상적인 걸 하고 싶다. 집에서 맛있는 음식을 해먹고 싶다"라며 소망을 밝혔다.

이어 "저는 마트 가는 걸 좋아한다. 그냥 심심할 때 소화시킬 겸 유산소 삼아 대형마트 가면 좋다. 비가 오는 궂은 날에 대형마트 한 바퀴 걸으면 걸음수가 많이 채워진다. 그러면서 보면 가족들, 부부들 장보러 온 사람들 보고 부럽다"라며 설레는 표정을 지었다.

또 "이제 곧 방어철인데 방어회 한 점에 도란도란 얘기하면서 같이 손잡고 집에 가고 싶다"라 했고 권정열은 "같이 밥 먹을 사람이 필요한 거 아니냐"라 지적해 웃음을 안겼다.

