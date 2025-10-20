'스틸하트클럽' PD "원조 밴드 오디션 '대학가요제', 부활 반가워…같…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 이형진 PD가 '대학가요제'와 '스틸하트클럽'이 동시기에 방송되는 것을 반겼다.
이형진 PD는 "처음부터 TMI(투 머치 인포메이션)일 수 있으나, 평소에 밴드 음악을 좋아했다. 언젠가 PD가 되고 연출하는 기회가 된다면, 밴드신의 재밌는 것을 시청자분들에게 전달하고 싶었다. 공연업계에 밴드신의 붐이 왔다는 얘기를 듣고, 그 분위기와 함께 원래 하고 싶었던 밴드 프로그램을 기획하고 싶었다. 제 나름 신에 기여하고 싶었다"고 기획한 이유를 설명했다.
이어 "신이 확장되고 지속되려면 스타가 탄생해야 한다고 생각한다. 우리 프로그램을 통해 글로벌로 활동하는 아이코닉한 밴드가 나왔으면 한다"고 바랐다.
국적, 스타일, 비주얼, 음악적 배경이 서로 다른 참가자들이 다양한 조합을 이룬다는 점도 관심사다. 정용화는 "처음부터 설레서 촬영했다. 어떤 친구들이 있을까라는 설렘이 있었다. 젊은 에너지를 강하게 받았다. 음악 아니면 안 된다는 강한 절실함도 받았다. 여러 친구들을 만났지만, 음악을 사랑하는 친구들인 것 같다. 기분 좋았다"라며 만족감을 드러냈다.
'스틸하트클럽'은 CJ ENM이 프로그램 기획·제작을 맡고, 카카오엔터테인먼트가 프로그램의 음원 유통과 최종 탄생한 밴드의 앨범 기획·제작 및 매니지먼트를 담당한다. 양사의 파트너십을 통해 글로벌 K-밴드 붐을 이어갈 차세대 아이코닉 밴드를 선보일 계획이다. 이에 데뷔 밴드의 구체적인 계약 관계 등에도 궁금증이 생긴다.
이 PD는 "카카오에서 유통, 매니지먼트, 아티스트 제작하는 데 강점을 가지고 있고, Mnet은 수많은 서바이벌을 만드는 IP를 가지고 있다. 양사가 이 프로젝트를 성공시키고, 데뷔하는 친구들을 좋은 활동을 할 수 있을지를 심도 깊게 논의하는 상황이다. 좀 더 잘 서포트할 수 있을지를 놓고, 향후 계획을 논의하고 있다. 저희의 인프라를 통해 글로벌 팬들에게 다양한 활동으로 다가갈 수 있도록 준비하겠다"고 답했다.
기존 밴드 프로그램과의 차별점으로는 "기존 활동하는 밴드들이 나와서 배틀이나 경쟁하는 구도가 있었고, 각자 활동하시던 분들이 결성하는 형태가 있더라. 저희의 차별점은 실력도 물론 중요하지만, 실력과 테크닉이 좋은 분들이 밴드를 결성하지는 않는다. 다양한 배경, 국적, 개성을 가진 분들이 서로 같이 밴드가 되고, 하나의 팀으로 성장하는 그림이 그려진다. 전공자만 계신 것도 아니고, 음악을 시작한지 얼마 안 된 분들도 참여하고 있다. 밴드를 어렵게 생각하셨던 시청자분들도 친근함을 느끼실 수 있을 것 같다"라고 짚었다.
무엇보다 공교롭게도 스타 밴드 등용문으로 불리는 '대학가요제'가 13년 만에 부활, 오는 26일 방송될 예정이다. '원조 밴드 오디션'인 '대학가요제'와 '새로운 밴드 오디션'인 '스틸하트클럽'이 비슷한 시기에 시청자들과 만나는 것.
이 PD는 "저는 '대학가요제'를 너무 사랑하는 사람 중 사람이다. 실제로 '대학가요제'에 참여해서, 최종 예선까지 간 적이 있다. '대학가요제'는 대한민국 음악신과 밴드신에서 새로운 신인들을 배출하는 통로로 큰 작용을 했고, 저도 참여한 사람으로 '대학가요제'가 다시 부활하는 점이 너무 좋다"며 운을 뗐다.
그러면서 "'대학가요제'는 신인들이 나오는 창구인데, 밴드 하시는 분들이 특히 많이 나온다. 그래서 장르 자체가 한국에서 주목을 받는 흐름으로 생각하고 있다. 그렇다고 '대학가요제'와 저희 프로그램이 같이 경쟁을 해서 파이를 뺏는다는 느낌보다는, '대학가요제'도 잘되고 저희도 잘돼서 밴드신이 시청자들과 대중분들에게 친근해지는 계기가 됐으면 했다"고 덧붙였다.
글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 Mnet '스틸하트클럽'은 오는 10월 21일(화) 오후 10시 첫 방송된다.
