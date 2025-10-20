'200억 재산설' 송가인, 8년 무명 '눈물'로 버텼다 "한 많이 생겨…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 가수 송가인이 무명 시절 힘들었던 시절을 떠올렸다.
한 친구는 송가인의 주사를 묻는 질문에 "가인이가 무명 때 자주 못 만나니까 우리가 가인이네 동네에 놀러 갔다. 근데 가인이가 그때 말 못하는 힘듦이 있었던 것 같다. 울일도 아닌데 울더라"면서 무명 시절 힘들어하던 송가인을 떠올렸다.
송가인은 "데뷔 후 7,8년은 힘들었다. 무명 시절이 있었다. 다른 분들 보면 무명 생활이 10,20년씩 되는 분들도 많으니까"라며 데뷔 초 한 달에 스케줄이 3,4건이 전부였던 무명 시절을 떠올렸다.
그는 "몇 번 포기도 할까 생각했는데 그렇게는 또 안 되더라"며 "내가 제일 잘 할 수 있고 제일 좋아하니까 쉽게 마음이 변하지는 않더라. 그러면서 꿈을 키워갔던 것 같다"고 밝혔다.
또한 송가인은 200억 재산설에 대해서도 "유튜브에 '200억 재산설' 등 가짜 뉴스가 나오더라. 가짜 뉴스 보면 나는 이미 건물을 산 사람이다. 그만큼 못 벌었다"고 솔직하게 털어놓기도 했다.
