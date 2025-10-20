'200억 재산설' 송가인, 8년 무명 '눈물'로 버텼다 "한 많이 생겨" ('송가인')

기사입력 2025-10-20 16:54


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 송가인이 무명 시절 힘들었던 시절을 떠올렸다.

20일 유튜브 채널 '송가인'에는 "'이거 방송 나갈 수 있는 거여?' 송가인 찐친즈 등장하자마자 방송 불가 토크 대방출"라면서 영상이 게재됐다.

이날 대학교 동기들과 만난 송가인은 '대학생 시절 술을 자주 마셨냐'는 질문에 "일상이 술이었다. 그래서 선배님들이 우리만 지나가면 시끄럽다고 뭐라고 했다"고 말해 웃음을 안겼다.

한 친구는 송가인의 주사를 묻는 질문에 "가인이가 무명 때 자주 못 만나니까 우리가 가인이네 동네에 놀러 갔다. 근데 가인이가 그때 말 못하는 힘듦이 있었던 것 같다. 울일도 아닌데 울더라"면서 무명 시절 힘들어하던 송가인을 떠올렸다.


이어 그는 "나만 몰라서 울고, 갑자기 엄마 생각나서 울더라"며 "(송가인은)원래는 잘 울지 않는 성격이다. 우리 졸업식 때도 친구들은 다 우는데 가인이만 안 울었다"고 했다.

이에 송가인은 "연습실에서 연습할 때 친구들을 아예 못 만나고 2년, 3년 동안 연습실에서 연습만 했다"면서 "친구들 보고 싶어도 영상통화로 밖에 만날 수 없었다"며 힘들었던 당시를 언급했다. 이어 그는 "그때 한이 많이 생겼다"면서 "그래서 '한 많은 대동강'으로 딱 나왔다"며 이유 있던 호소력에 대해 설명해 웃음을 안겼다. 그때 친구들은 "그래도 그 힘듦이 헛되지 않았다"고 했고, 송가인은 "맞다"며 고개를 끄덕였다.


한편 송가인은 지난 12일 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 힘들었던 무명시절을 떠올리며 트로트로 전향한 이유를 밝혔다.

송가인은 "데뷔 후 7,8년은 힘들었다. 무명 시절이 있었다. 다른 분들 보면 무명 생활이 10,20년씩 되는 분들도 많으니까"라며 데뷔 초 한 달에 스케줄이 3,4건이 전부였던 무명 시절을 떠올렸다.


그는 "몇 번 포기도 할까 생각했는데 그렇게는 또 안 되더라"며 "내가 제일 잘 할 수 있고 제일 좋아하니까 쉽게 마음이 변하지는 않더라. 그러면서 꿈을 키워갔던 것 같다"고 밝혔다.

또한 송가인은 200억 재산설에 대해서도 "유튜브에 '200억 재산설' 등 가짜 뉴스가 나오더라. 가짜 뉴스 보면 나는 이미 건물을 산 사람이다. 그만큼 못 벌었다"고 솔직하게 털어놓기도 했다.

