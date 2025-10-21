[인터뷰①] 류승범 "작품 끝나면 온전히 씻어내는 시간 필요해..여유를 찾았다"('굿뉴스')

기사입력 2025-10-22 07:41


[인터뷰①] 류승범 "작품 끝나면 온전히 씻어내는 시간 필요해..여유를 …

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 류승범(45)이 "전작 끝내고 곧바로 '굿뉴스' 투입, 부담스러워서 한 차례 고사했다"고 말했다.

넷플릭스 범죄 액션 영화 '굿뉴스'(변성현 감독, 스타플래티넘 제작)에서 정체불명 해결사 아무개(설경구)와 엘리트 공군 중위 서고명(홍경)을 압박하는 권력의 중심, 중앙정보부장 박상현을 연기한 류승범. 그가 지난 17일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '굿뉴스'의 출연 과정을 설명했다.

류승범은 "영화를 봤는데, 어떻다고 말하기 어렵지만 전체적인 느낌이 새로운 영화 한 편을 본 기분이었다"며 "내가 참여한 작품이지만 구성도 재미있고 메인 캐릭터가 관객에게 대사를 건네는 것도 새로운 방식이었다. 그런 요소가 '굿뉴스'를 더 재미있게 만드는 것 같다. 또 이 사건이 사실이라는 것도 나에게는 흥미로운 요소 중 하나였다"고 자평했다.

이어 "앞서 이 작품을 출연하는 과정에서 고사를 했다는 이야기가 있는데 오해가 좀 있다. 이 작품 전체에 대한 고사가 아니라 이 작품을 제안 받았을 당시 전작이 바로 끝난 상태였고 '굿뉴스' 촬영도 곧바로 이어가야 하는 상황이었다. 작품을 분석할 시간도 없이 바로 들어가야 하는 부분이 부담스러워서 그런 이유로 한 차례 고사를 했던 것이다. 이후 다시 시기가 조정됐고 '굿뉴스' 시나리오도 워낙 즐겁게 읽어 작품에 참여하게 됐다. 함께하는 배우들과 변성현 감독에 대한 호기심도 컸다. 초반부터 이 작품에 대한 흥미나 호기심은 계속 지속됐다"고 밝혔다.

또한 "어떤 배우들은 쉬지 않고 계속 자신을 가동하면서 에너지를 얻게 되는 경우도 있고 나처럼 쉼이 다른 의미가 되는 것 같기도 하다"며 "나는 한 작품이 끝나면 나를 씻어내는 시간이 필요하다. 개인으로 돌아오는 시간이 필요한데 그 시간이 없이 돌아왔을 때 작품을 함께하는 여러 사람들에게 과연 도움이 될까 싶더라. 내가 작품에 참여한 이상 도움을 주고 받아야 하는데 나를 깨끗하게 온전히 줘도 도움이 될지 말지인데, 그런 상태가 덜 된 상황에서 다음 작업을 하는 게 신중하게 고려를 하게 되더라. 적어도 함께 작업에 임하는 이들에게 피해가 되고 싶지 않았다. 다행히 '굿뉴스'는 시간적 여유를 줬고 그런 시간을 이용했다"고 답했다.

변성현 감독에 대해 "변성현 감독이 나와 동갑이다. 서로 연대를 느꼈다. 변성현 감독과 개인적 소통을 한 것은 아니지만 보이지 않은 묘한 연대감을 많이 느꼈다. 그런 지점이 이 작품에서 발견한 새로운 지점이기도 하다. 여러모로 흥미로웠던 작업이다"고 덧붙였다.

그는 "변성현 감독에게 '굿뉴스' 출연 제안을 받고 뒤늦게 그의 전작을 봤다. 굉장히 스타일리시하고 자신의 색깔이, 방식이 확실히 있는 감독이라는 것을 알게 됐다. 작업 하면서도 매력이 많더라. 굉장히 디테일했다. 본인이 하고자 하는 것이 머릿속에 있다. 정확한 커트를 만들어 가는 스타일의 감독이더라"고 말했다.

1970년 발생한 요도호 사건을 모티브로 한 '굿뉴스'는 1970년, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 작품이다. 설경구, 홍경, 류승범 등이 출연했고 '불한당: 나쁜 놈들의 세상' '킹메이커' '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 17일 넷플릭스를 통해 공개됐다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

5.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.