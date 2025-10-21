[인터뷰③] '굿뉴스' 홍경 "근육량만 7㎏ 증량, '잘생겼다'는 호평? 위대한 스태프들의 노력 덕분"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경이 영화 '굿뉴스'를 위해 근육량을 7㎏ 증량했다고 밝혔다.

홍경은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "영화 촬영을 위해 오로지 근육량만 7㎏를 증량했다"며 "건강하게 몸을 만들고 싶었다"라고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 영화 '굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화로, '불한당: 나쁜 놈들의 세상'(이하 '불한당'), '킹메이커', '길복순'의 변성현 감독이 메가폰을 잡았다. 홍경은 극 중 엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡았다.

홍경은 서고명 캐릭터를 완벽히 그려내기 위해 근육량을 7㎏ 증량했다. 그는 "식단을 하면서 건강하게 체중을 증량하고 싶었다. 감독님도 그걸 원하셨다"며 "한 번에 체중을 증량하는 게 아니라 4~5개월 동안 꾸준히 운동하면서 근육을 늘리려고 했다. 제 성격 상 한번 시작하면 끝을 보는 성격이기 때문에 열심히 몸을 만들었다"고 말했다.

특히 홍경은 '굿뉴스'를 통해 대중으로부터 비주얼 변신에 성공했다는 극찬을 얻기도 했다. 그는 "의상·분장 스태프 분들 외에 크루 분들도 계시는데, 작품을 보면서 그분들의 공과 애정도가 크다고 느꼈다. 어떻게든 고명이라는 캐릭터를 더 빛나게 해주시려고 했다. 또 저 역시 배우로서 어떻게 하면 변 감독님이 원하시는 캐릭터에 더 가깝게 다가갈 수 있을까 했다. 이번 영화를 하면서 그분들의 노고에 위대함을 느꼈고 감사한 마음이 들었다"고 전했다.

또 작품 속 본인의 비주얼에 만족감을 느끼는지 묻자, 홍경은 "외모든 연기든 아직 만족스럽지 않다. 한편으로는 그게 동력이 되는 것 같다. 배우로서 좋은 표현을 할 수 있도록 찾아가는 과정도 중요하다고 느꼈다"고 답했다.


