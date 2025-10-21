'세 딸 입양' 진태현, "왜 성인만 입양하냐" 비판에 입 열었다..."우리의 방식"

기사입력 2025-10-21 21:43


'세 딸 입양' 진태현, "왜 성인만 입양하냐" 비판에 입 열었다..."…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 '왜 성인만 입양하느냐'는 일각의 시선에 직접 입을 열었다.

21일 진태현은 "우연히 다른 곳에서 본 댓글입니다"라는 말과 함께 댓글 내용을 캡처해 게시했다.

해당 글에는 '진태현 박시은 부부로 인해 입양 문화가 더욱 확대 되기를 기대합니다. 미국 월스트리트 시작 장애인 신순규 씨도 법적인 관계를 맺지는 않았지만 미국인 양부모님의 후원 덕에 미국에 뿌리 내리고 살 수 있었다고 합니다. 물론 한국에도 원가족이 있고요. 여전히 혈통과 가문을 중시하는 유교적 문화가 입양을 망설이게 하는 큰 장벽 중에 하나인데 법적 절차를 밟지 않고도 양부모 역할을 해준다면 입양 문화가 확산되기 쉬울 거 같다'는 내용이 담겼다.

이에 진태현은 "정확하게 저희 부부가 가고자 하는 길입니다. 후원보다는 같이 밥을 먹는 식구가 진짜 나누는 삶 같습니다"라고 공감했다.

그는 "왜 성인만 가족을 삼느냐? 후원만 하지 왜 그러냐? 이런 작지만 부정적인 생각들이 지금의 우리의 사회를 만들고 있진 않을까 생각해 봅니다. 삶을 함께 나누고 시간을 내어주고 우리의 가정에 초대하는 일이 그 어떤 엄청난 기부나 후원보다 나은 길이라 믿고 있습니다. 그리고 후원은 이미 열심히 하면서 살고 있습니다"라 했다.

이어 "저희 부부는 사람이 잘 되길 바라면서 삽니다. 그리고 착하거나 선하지가 않아 제발 조금이라도 바르게 살고 싶습니다"라며 자신의 신념을 밝혔다.

진태현은 "청년 시절 너무 어렵고 힘들고 어리숙하고 부끄럽게 살았습니다. 그래서 조금은 도와가며 살고 싶습니다. 저희도 사랑을 많이 받고 있고요"라 털어놓았다.

그러면서 "인기가 없을 때도 있을 때도 항상 이렇게 소통하면서 오랫동안 숨김없이 살아왔습니다. 전 앞으로도 집 명품 돈 자랑 말고 아내, 친구, 이웃, 가족 자랑하면서 살려고 합니다. 그게 유일한 재산이기 때문입니다. 감사합니다"라고 글을 마무리 했다.


한편, 진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했다. 2022년에는 출산을 20일 앞두고 유산을 겪는 안타까운 일을 겪었지만, 현재는 입양한 세 딸과 함께 가정을 이루고 있다.

또한 진태현은 지난달 24일 갑상선암 수술을 받으며 위기를 겪었다.

이후 진태현은 일주일 만에 러닝을 하는 등 건강한 근황을 공개해 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

2.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

3.

'187만 유튜버' 미미미누, '노트북 절도 의혹' 언급 후폭풍…출연자 고소당했다

4.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

5.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]

2.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

3.

'187만 유튜버' 미미미누, '노트북 절도 의혹' 언급 후폭풍…출연자 고소당했다

4.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

5.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

'4년 연속 꼴찌' 페퍼저축, 개막전부터 날벼락! → '절대 전력' 외국인선수 당분간 못 뛴다

3.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

4.

[공식발표]'SNS로 판정 공개 비판' 전북 포옛 감독, 벌금 300만원 징계...K리그1 감독상 후보 가능

5.

폰세 울렸던 '미친 선수', 이번에는 류현진까지 무너트렸다…PS 2호 대포 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.