"2박3일 짐 다 쌌는데"…이민정, 아들딸과 여행→당일치기로 변경된 이유…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 첫째 아들 준후 군, 둘째 딸 서이 양과 첫 여행 브이로그를 공개했다.
그는 "서이랑 가는 첫 여행이라 신나기도 하고 걱정도 된다. 서이가 괜찮으면 2박 3일, 아니면 1박 2일로 줄이려 한다"며 꼼꼼히 짐을 챙겼다. 애착 이불부터 토끼 인형, 공주풍 옷, 여벌 신발까지 '딸맘'의 세심함이 묻어났다.
하지만 여행 당일 서이가 갑자기 아파 일정이 변경됐다. 그는 "아이들은 늘 변수가 있다. 서이가 아팠다. 그래서 캠핑은 못 하고 서울 근교로 당일치기 바비큐를 하러 왔다"며 "멀리 가진 못했지만 아이가 신나하니까 행복하다"고 웃었다.
|
|
|
이민정은 아이들의 성격 차이도 소개했다. "서이는 토끼 인형보다 애착 이불을 더 좋아한다. 반면 준후는 9년 된 애착토끼가 있다. 지금은 낡았지만 예전엔 동안 토끼였다"며 "준후가 애착 인형을 부끄러워하는데, 어른도 애착 베개 들고 다니는 사람 있다"며 아들을 위로했다. 이어 "딸과 아들은 완전히 다르다. 서이는 예쁜 가방과 공주풍 옷을 챙기지만, 아들은 장난감 하나만 들고 간다"며 '현실 육아맘'의 공감을 자아냈다.
영상 말미, 이민정은 "멀리 가진 못했지만 서이가 웃고 뛰노는 걸 보니 너무 행복하다"며 "다음에는 꼭 더 멀리, 더 오래 여행 가보고 싶다"고 다짐했다.
한편, 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 현재 MBC 새 드라마 '그래, 이혼하자' 출연을 확정짓고 오랜만에 브라운관 복귀를 앞두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com