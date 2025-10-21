"2박3일 짐 다 쌌는데"…이민정, 아들딸과 여행→당일치기로 변경된 이유 '현실육아맘'(이민정MJ)

기사입력 2025-10-22 06:11


"2박3일 짐 다 쌌는데"…이민정, 아들딸과 여행→당일치기로 변경된 이유…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 첫째 아들 준후 군, 둘째 딸 서이 양과 첫 여행 브이로그를 공개했다.

이민정은 21일 자신의 유튜브 채널 '이민전 MJ'에 '"움마" 실루엣만으로 귀여움 폭발한 MJ♥BH 2살 딸 최초 공개'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이민정은 "홍콩을 계획했는데 서이가 여권이 없더라. 그래서 홍콩은 취소하고 가까운 제천으로 가보기로 했다"라며 웃었다.

그는 "서이랑 가는 첫 여행이라 신나기도 하고 걱정도 된다. 서이가 괜찮으면 2박 3일, 아니면 1박 2일로 줄이려 한다"며 꼼꼼히 짐을 챙겼다. 애착 이불부터 토끼 인형, 공주풍 옷, 여벌 신발까지 '딸맘'의 세심함이 묻어났다.

하지만 여행 당일 서이가 갑자기 아파 일정이 변경됐다. 그는 "아이들은 늘 변수가 있다. 서이가 아팠다. 그래서 캠핑은 못 하고 서울 근교로 당일치기 바비큐를 하러 왔다"며 "멀리 가진 못했지만 아이가 신나하니까 행복하다"고 웃었다.


"2박3일 짐 다 쌌는데"…이민정, 아들딸과 여행→당일치기로 변경된 이유…

"2박3일 짐 다 쌌는데"…이민정, 아들딸과 여행→당일치기로 변경된 이유…

"2박3일 짐 다 쌌는데"…이민정, 아들딸과 여행→당일치기로 변경된 이유…
영상 속에서 이민정의 아들 준후 군은 카메라 앞에 등장해 "안녕하세요, 저는 준후입니다!"라며 밝게 인사했다. 그러나 이내 "서이만 너무 많이 나오는 거 아니야? 나도 좀 나오자. 엄마가 요즘 서이만 봐요"라며 질투심을 드러냈다. 이에 이민정은 "서이가 아팠잖아. 우리 큰아들이 이해 좀 해줘야지"라며 다정히 아들을 달래며 "사랑한다"고 따뜻하게 말했다.

이민정은 아이들의 성격 차이도 소개했다. "서이는 토끼 인형보다 애착 이불을 더 좋아한다. 반면 준후는 9년 된 애착토끼가 있다. 지금은 낡았지만 예전엔 동안 토끼였다"며 "준후가 애착 인형을 부끄러워하는데, 어른도 애착 베개 들고 다니는 사람 있다"며 아들을 위로했다. 이어 "딸과 아들은 완전히 다르다. 서이는 예쁜 가방과 공주풍 옷을 챙기지만, 아들은 장난감 하나만 들고 간다"며 '현실 육아맘'의 공감을 자아냈다.

영상 말미, 이민정은 "멀리 가진 못했지만 서이가 웃고 뛰노는 걸 보니 너무 행복하다"며 "다음에는 꼭 더 멀리, 더 오래 여행 가보고 싶다"고 다짐했다.

한편, 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 현재 MBC 새 드라마 '그래, 이혼하자' 출연을 확정짓고 오랜만에 브라운관 복귀를 앞두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

2.

‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

3.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

4.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

5.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

연예 많이본뉴스
1.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

2.

‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

3.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

4.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

5.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

'배수의 진' 김경문 감독 "문동주 불펜 대기" 그렇다면 4차전 선발은 누구? [PO3 현장]

3.

'야구 몰라요' 폰세-와이스 모두 무너졌으니, 후라도도?…"선취점이 중요하다" [PO3]

4.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

5.

[오피셜]'한 시즌 세 감독' 막장운영 노팅엄, '39일만 경질' 포스텍 후임으로 다이치 선임 발표…2027년까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.