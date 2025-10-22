장윤정♥도경완, “반말한다고?” 제이쓴♥홍현희 호칭에 화들짝[SC리뷰]

기사입력 2025-10-22 08:18


장윤정♥도경완, “반말한다고?” 제이쓴♥홍현희 호칭에 화들짝[SC리뷰]

[스포츠조선 조민정 기자] 장윤정과 도경완이 홍현희, 제이쓴 부부의 호칭에 놀라움을 감추지 못했다.

21일 오후 JTBC '대놓고 두집살림' 첫 방송에서는 장윤정·도경완 부부와 홍현희·제이쓴 부부의 유쾌한 두 집 살림이 공개됐다.

이날 방송에서 제이쓴은 무더운 마당에서 훌라후프를 하는 홍현희에게 "홍현희 들어와, 더워"라고 이름을 불렀다. 이를 본 도경완은 "나 아까 좀 놀랐다. '현희야' 하길래"라며 제이쓴의 호칭이 신기하다고 말했다. 장윤정 역시 "이름 부르냐, 현희가 연상이지 않냐"며 놀라워했다.

이에 제이쓴은 "부부끼리는 그런 거 없다. 그냥 현희라고 부른다"고 소신을 드러냈다. 도경완도 "윤정아"라고 이름을 불러봤지만, 장윤정은 "정신 차려"라며 복화술로 응수해 웃음을 자아냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

5.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.