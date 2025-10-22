핫팩에 롱패딩으로 중무장한 한지민 “가을아 가지마” [SCin스타]

기사입력 2025-10-22 08:52


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한지민이 깜짝 추위 탓 롱패딩과 핫팩으로 무장한 일상 사진을 공개해 화제를 모으고 있다.

한지민은 최근 "가을아 아직 가지마"라는 글과 함께 SNS에 롱패딩을 걸친 사진을 게재했다. 의자에 앉아 핫팩을 쥔 채 추위를 달래는 모습이 담겼다. 단발머리에 앞머리까지 내린 한지민은 검정 롱패딩과 털양말 차림으로 귀엽고 청순한 비주얼을 뽐내며 팬들의 이목을 끌었다.

최근 밴드 잔나비 최정훈과의 공개 열애로도 화제를 모았던 한지민은 SBS '완벽한 비서', JTBC '천국보다 아름다운'에 이어 '미혼남녀의 효율적 만남' 공개를 앞두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



