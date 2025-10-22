'대전 출신' 신승훈, 유명 빵집에 진심이네 "빵집 욕에 째려봐, 가족 …

|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 데뷔 35주년을 맞은 가요계의 황제, 신승훈의 전설 같은 음악 인생도 공개된다.
이에 신승훈은 "어릴 때부터 자주 다녔다. 우리의 자랑이다. 맛있는 빵이 너무 많다. 근데 1990년대에는 지금처럼 안 유명했다"며 "콘서트 날, 대전에 사는 누나가 '네가 좋아하는 빵 사왔다'면서 빵을 사오셨다. 그때 서울에 온 스태프들이 '빵집 이름이 뭐냐. 성심을 다해서 만드는 거냐'며 웃더라"고 떠올렸다. 신승훈은 "옆에서 대전에 사는 우리 가족들은 가족 욕하는 느낌에 스태프들을 다 째려봤다"고 해 웃음을 안겼다.
또한 신승훈은 "데뷔곡 반응이 뜨거워서 회사에서 TV출연을 시켰는데, 당시 방송을 본 사장님이 내가 카메라발이 너무 잘 받아서 놀랐다더라"면서 "나중에 내가 '거봐라. 나 괜찮다니까. 사진 찍으면 잘 나온다'고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "대기실에 있던 노사연 누님이 이름을 묻더니 '너 뜰거야'라고 하셨다. 얼굴이 뜰 얼굴이라더라"고 밝혀 눈길을 끌기도 했다.
|
데뷔 전부터 남달랐던 이력도 흥미를 더한다. 노래 알바를 하며 7천 통의 팬레터를 받았던 시절을 비롯해 '대전의 스타'로 불리며 유명 빵집보다 더 이름을 떨친 과거 역시 이목을 집중시킨다. 또한 신승훈도 생생히 기억하는 유재석의 신인 리포터 시절 에피소드와 '가요톱10' 1위를 받기까지 무려 6개월이 걸렸던 사연 등 세계사와 함께 흘러간 그의 음악 연대기는 보는 재미를 더할 예정이다.
아날로그 감성으로 탄생한 명곡 작업의 비하인드와 더불어 35년 내공이 담긴 관객 호응 유도법, 오랜 시간 함께해온 팬들과의 깊은 유대감도 들어볼 수 있다. 그동안 광고를 고사하고 예능 출연을 자제해온 그의 가수로서의 소신과 "아름다운 하강을 준비했다"는 솔직한 이야기도 울림을 더할 전망. 35년 동안 변함없이 노래해온 레전드 신승훈의 진솔한 고백과 무대 뒤 이야기를 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.