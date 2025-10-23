김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김승수가 박세리에게 애정 어린 멘트를 날리며 현장을 핑크빛으로 물들였다.
이영자가 "두 사람 나이차가 여섯 살"이라고 언급하자, 김승수는 "77년생이면 아기 취급하죠"라며 여유롭게 웃었다.
이영자가 "박세리 씨한테 아기 취급이 가능하냐"고 묻자 그는 망설임 없이 "아기야"라고 불러 모두를 놀라게 했다.
김승수는 이어 "빨리 와, 세리야"라며 손을 잡는 등 달달한 분위기를 이어가 핑크빛 기류를 완성했다.
또 김승수는 "오늘 편하게 얘기 할 수 있게 두 분의 애칭을 만들어 드리고 싶다"라고 이야기했고, 박세리는 부끄러워 하는 모습을 보였다.
김승수는 박세리의 반려견 이름을 다 맞혀 모두를 놀라게 만들었고, "세리테리라고 부르겠다"라며 애칭을 만들어줬다.
박세리는 김승수에게 이상형에 대한 질문을 던졌고 "지금까지 만난 사람들이 닮은 점이 전혀 없다. 키가 컸던 사람도 있고 작았던 사람도 있다. 성격도 그렇고 외모도 그렇다. 공통점이 하나도 없다. 지금까지 만나본 사람이 5명이다"라고 말했다.
박세리는 "저와 그건 공통점이다. 저도 많이 만나보지 못했다"라고 부끄러워 했다.
