[SC리뷰] "밥이 없어서 언짢아"…신기루x김민경, '대모' 이영자도 긴…

[스포츠조선 안소윤 기자] 코미디언 신기루와 김민경이 '배달왔수다'에서 역대급 먹방력과 토크 센스를 뽐냈다.
그녀들의 먹방은 보는 사람들의 군침을 자극함과 동시에 방송의 감칠맛을 더했다. 김민경은 큰 입으로 고등어 김치찜을 거대하게 먹어 감탄을 자아냈고, 먹팁까지 제안하며 먹는 것에 진심인 '먹친자' 모멘트를 보여줬다. 그에 반해 입이 작은 신기루는 '한입만'에 도전, 힘겹게 성공하는 모습으로 웃음을 안겼다.
그런가 하면, 김민경과 신기루의 '먹철학'도 공개됐다. 먼저 김민경은 "영자 언니랑 먹으면 배 터져 죽겠다고 생각했다"는 김숙을 향해 "선배님, 사람은 배가 터지지 않습니다"라고 진지하게 말해 시청자들이 배꼽을 쥐게 했다. 신기루는 아침과 자기 전에 배달 앱을 보는 '먹루틴'을 밝히며 "유일하게 내 뜻대로 할 수 있는 건 내가 먹고 싶은 걸 먹는 것"이라는 철학을 드러냈다. 그녀의 엄청난 배달 목록이 공개되자 MC들은 물론, 다른 게스트들도 혀를 내둘렀다.
이렇듯 신기루와 김민경은 방송 내내 밝은 에너지와 센스있는 입담으로 분위기를 주도했다. 베테랑 개그우먼답게 시청자들의 웃음을 책임진 이들이 앞으로 어떤 방송을 통해 다채로운 매력을 발산할지 기대가 모인다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com