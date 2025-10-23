지상렬 부친, 6·25 참전용사였다 "전투서 활약 多, 화랑무공훈장 2개"(꼬꼬무)

기사입력 2025-10-23 08:25



[스포츠조선 김소희 기자]SBS '꼬꼬무'에서 지상렬의 부친이 6·25 참전용사로 화랑무공훈장을 받았다는 사실이 공개되어 눈길을 사로잡는다.

오늘(23일) 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(연출 이큰별 이동원 김병길, 이하 '꼬꼬무') 197회는 '크로마이트 작전'으로, 개그맨 지상렬, 배우 이영진, 개그맨 곽범이 출격해 20세기 최고의 전투 '크로마이트 작전'의 모든 것을 파헤친다.

이 가운데, 지상렬의 부친이 6·25 참전용사라는 사실이 밝혀져 모두를 깜짝 놀라게 한다. 지상렬은 "저의 부친께서 6·25 참전용사시고, 전투에서 활약을 많이 하셔서 '화랑무공훈장'을 받았다"고 밝힌다. 심지어 '화랑무공훈장'을 2개나 받았다고 공개해 놀라움을 자아낸다. 또한 지상렬은 "어릴 때부터 아버지로부터 6·25 전쟁 이야기를 많이 들었다"고 어린 시절을 회상해 뭉클함을 선사한다.

이날 방송은 6·25 전쟁 당시 펼쳐진 연합군의 '크로마이트 작전'에 대해 조명한다. 노르망디 상륙작전과 함께 20세기 전쟁사에서 가장 성공적인 군사작전이라 평가받는 크로마이트 작전은 6.25 전쟁의 흐름을 완전히 바꾸어 놓는다. 우리나라의 존망이 걸려있던 상황, '크로마이트' 작전에 실제로 참여했던 비밀 요원, 학도병 등 전쟁의 생생한 증언이 이어진다고 해 기대가 쏠린다.

또한, 곽범이 놀라운 근현대사 지식을 자랑해 장성규를 깜짝 놀라게 한다. '적십자기'를 발견한 곽범은 "전쟁 중에 병원은 공격하면 안 된다"라고 말하며, 관련된 국제협약이 '제네바 협약'이라는 것도 밝혀 오히려 장성규를 깜짝 놀라게 한다고. 이에 곽범은 "난 대본 없이 머릿속에 아는 이야기를 한 거예요"라며 대본 오해를 차단해 웃음을 자아내게 한다. 장성규는 "정말 스마트하다. 멋있어!"라며 곽범의 지식에 감탄한다.

이에 '꼬꼬무'가 이야기를 풀어나갈 '크로마이트 작전'은 무엇이었을지, 크롬을 얻을 수 있는 광석을 뜻하는 '크로마이트 작전'의 모든 것이 '꼬꼬무' 본 방송에서 공개된다.

'꼬꼬무'는 세 명의 '이야기꾼'이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게, 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로 매주 목요일 저녁 10시 20분에 SBS를 통해 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

2.

선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"

3.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

4.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

5.

'케데헌' 이재, '골든' 저작권료 얼마길래 "'오겜' 456억원 수준? 1년 뒤에 들어와" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

2.

선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"

3.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

4.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

5.

'케데헌' 이재, '골든' 저작권료 얼마길래 "'오겜' 456억원 수준? 1년 뒤에 들어와" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

3.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

4.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

5.

"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.