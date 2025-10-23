|
[스포츠조선 김소희 기자]SBS '꼬꼬무'에서 지상렬의 부친이 6·25 참전용사로 화랑무공훈장을 받았다는 사실이 공개되어 눈길을 사로잡는다.
이날 방송은 6·25 전쟁 당시 펼쳐진 연합군의 '크로마이트 작전'에 대해 조명한다. 노르망디 상륙작전과 함께 20세기 전쟁사에서 가장 성공적인 군사작전이라 평가받는 크로마이트 작전은 6.25 전쟁의 흐름을 완전히 바꾸어 놓는다. 우리나라의 존망이 걸려있던 상황, '크로마이트' 작전에 실제로 참여했던 비밀 요원, 학도병 등 전쟁의 생생한 증언이 이어진다고 해 기대가 쏠린다.
또한, 곽범이 놀라운 근현대사 지식을 자랑해 장성규를 깜짝 놀라게 한다. '적십자기'를 발견한 곽범은 "전쟁 중에 병원은 공격하면 안 된다"라고 말하며, 관련된 국제협약이 '제네바 협약'이라는 것도 밝혀 오히려 장성규를 깜짝 놀라게 한다고. 이에 곽범은 "난 대본 없이 머릿속에 아는 이야기를 한 거예요"라며 대본 오해를 차단해 웃음을 자아내게 한다. 장성규는 "정말 스마트하다. 멋있어!"라며 곽범의 지식에 감탄한다.
'꼬꼬무'는 세 명의 '이야기꾼'이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게, 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로 매주 목요일 저녁 10시 20분에 SBS를 통해 방송된다.