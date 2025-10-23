[공식] '세계의 주인' 토론토→핑야오 이어 도쿄필맥스영화제 경쟁 부문 초청..10번째 러브콜

기사입력 2025-10-23 08:37


[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 제26회 도쿄필맥스영화제 경쟁 부문 초청 소식을 알렸다.

'세계의 주인'이 토론토국제영화제, 핑야오국제영화제, 바르샤바국제영화제의 초청 및 수상 소식을 전한 데 이어 제26회 도쿄필맥스영화제 경쟁 부문에 공식 초청되며 세계적인 화제성을 입증했다.

매년 11월 도쿄에서 개최되는 도쿄필맥스영화제는 세계적인 영화감독이자 배우인 키타노 타케시가 설립한 오피스 키타노에 의해 2000년부터 시작됐다. 아시아의 신작 및 다양성을 중시하는 장편 영화에 중점을 두는 영화제로, 한국에서는 이창동, 박찬욱, 홍상수 감독의 영화들이 거쳐가는 등, 작가주의적이고 예술성이 뛰어난 영화를 조명하고 있다.

'세계의 주인'은 경쟁 부문에 초청되어 대상(Grand Prize), 심사위원특별상(Special Jury Prize), 관객상(Audience Award), 학생심사위원상(Student Jury Prize) 등을 두고 '아노라'의 션 베이커 감독이 제작한 '왼손잡이 소녀'를 포함해 세계의 주목을 받는 9편의 해외 작품들과 경쟁할 예정이다. '우리들'로 관객상, 특별언급상을 수상한 데 이어 '세계의 주인'으로 도쿄필맥스영화제에 두 번째로 방문하게 된 윤가은 감독은 이번 일본 프리미어 상영을 통해 현장을 뜨겁게 달굴 전망이다.

도쿄필맥스영화제의 프로그래밍 디렉터 카미야 나오키는 "'세계의 주인'은 인물들의 복잡한 감정 세계를 심도 있게 파고드는 강렬한 휴먼 드라마로, 사춘기 소녀 주인(서수빈)이 자기 이야기의 주인으로서 힘차게 나아가는 모습을 섬세하게 그려낸다. 윤가은 감독은 전형적인 묘사를 철저히 피하면서도 감정의 결이 절제된 관찰적 연출을 통해 더욱 깊이 있는 작품을 만들어냈다"라는 코멘트로 '세계의 주인'을 향한 찬사를 아끼지 않았다.

이어서 '세계의 주인'은 베테랑 배급사 Bitters End와 일본 배급을 확정 지으며 영화제 이후로 더 많은 관객들과의 만남 역시 앞두고 있으며, 이에 관해 Bitters End의 대표 사다이 유지는 "윤가은 감독의 신작 '세계의 주인'을 일본에서 소개하게 되어 무척 기대된다. 윤가은 감독이 주제를 다루는 방식이 매우 탁월하고, 거장의 재능이 엿보인다. Bitteers End는 이 작품이 국경을 불문하고 관객에게 감동을 줄 수 있는 영화라고 믿는다"고 전해 한국 관객뿐만 아니라 해외 관객까지 사로잡을 '세계의 주인'을 향한 자신감을 드러냈다.

'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

