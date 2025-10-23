넷플릭스, 亞8개국 참여 '피지컬: 아시아'에 韓작품 최초 색상 자막 도…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스가 오는 10월 28일 공개 예정인 '피지컬: 아시아'?에 넷플릭스 한국 작품 중 최초로 시도하는 각 언어별 색상 자막을 통해 전 세계 이용자들에게 한층 더 향상된 시청 경험을 제공할 전망이다.
이에 작품 내 지정된 팀별 색상과 동일한 컬러를 사용해, 시청자가 특정 언어에 익숙하지 않더라도 자막의 색상만으로 발화자를 직관적으로 구분하고 대화 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 했다. 예를 들어, 한국 참가자의 대사는 빨간색 배경 자막으로, 일본 참가자의 대사는 파란색 자막으로 표시되는 방식이다. 특히, 국제 웹 표준화 기구 W3C(The World Wide Web Consortium)의 접근성 가이드라인 기준도 충족했다.
색상 자막은 한국어·영어 청각장애인용 자막을 포함해 최대 33개 언어에 적용되며, iOS 기반 디바이스에서는 별도 설정을 통해 이용할 수 있다. 자막 설정을 활성화하지 않을 경우, 외국어 자막은 색상 효과가 적용되지 않은 일반 자막으로 시청할 수 있다.
한편, 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁 '피지컬: 아시아' 1-4회는 오는 28일 오후 4시 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다. 이후 11월 4일 오후 5시 5-6회, 11월 11일 오후 5시 7-9회, 11월 18일 오후 5시 10-12회가 찾아온다.
