[공식] 티빙, '추성훈♥' 야노시호 손 잡았다..'야노시호 화나따' 일부 독점 공개

기사입력 2025-10-23 09:24


[공식] 티빙, '추성훈♥' 야노시호 손 잡았다..'야노시호 화나따' 일…

[공식] 티빙, '추성훈♥' 야노시호 손 잡았다..'야노시호 화나따' 일…

[스포츠조선 문지연 기자] 티빙(TVING)이 일본 모델이자 추성훈의 아내인 야노시호와 손을 잡는다.

24일 티빙에서 1화가 공개되는 '야노시호 화나따'는 야노시호의 새로운 도전이 담긴 콘텐츠로 티빙과 유튜브에서 동시 공개된다. 특히 티빙에서는 유튜브보다 더 긴 분량의 풀버전뿐 아니라 티빙에서만 공개되는 독점 에피소드도 만나볼 수 있다고 해 더욱 기대를 모은다. 이상하고 말 많은 리치 아줌마 야노시호가 이번 콘텐츠를 통해 매력은 무엇일지 궁금증을 더한다.

'야노시호 화나따'는 지난 21일 티저 영상 '추성훈이 안 불러줘서 알고리즘에 나타나기로 마음먹은 야노시호'를 통해 화제를 모았다. 영상에서는 추성훈이 "잘해라고"라며 짧고 강한 응원을 전했고, 딸 추사랑도 등장해 "구독과 좋아요 부탁해요"라며 엄마의 새로운 시도를 응원했다. 이어 '호탕한 아줌마', '말 많은 아줌마', '이상한 아줌마' 등의 자막과 함께 공개된 야노시호의 모습은 보는 이들의 웃음을 자아내며 앞으로의 콘텐츠를 기대하게 했다.

티빙은 '야노시호 화나따' 외에도 지난 9월 '파김치갱: 다이어리'를 선보이며 유튜브에서 화제를 모은 콘텐츠를 OTT 플랫폼으로 확장하고 있다. 티빙은 이를 통해 크리에이터 콘텐츠를 비롯해 티빙 오리지널, 인기 채널의 라이브 및 최신방송 VOD, 스포츠 및 숏폼 콘텐츠 등을 한 곳에서 즐기는 '올인원(All-In-One)' 시청 경험을 제공하며 이용자 선택권을 확장해 나가고 있다.

티빙에서는 인기 크리에이터들과 함께하는 라이브 콘텐츠도 꾸준히 만나볼 수 있다. 매주 월요일부터 수요일 밤 10시에 진행되는 '입짧은햇님'의 먹방 라이브와 매주 월요일, 목요일 오후 7시에 방송되는 공포 콘텐츠 '돌비공포라디오'가 있다. 또한 지난 10월 18일에는 국내 OTT 최초로 티빙의 '같이볼래?'를 통해 침착맨과 함께 '귀멸의 칼날 1기'를 10시간 연속 라이브로 진행하는 새로운 시도를 선보이기도 했다.

티빙 관계자는 "다양한 장르와 포맷의 콘텐츠를 한 곳에서 즐길 수 있는 것이 티빙만의 강점"이라며 "유튜브 인기작부터 오리지널, 실시간 방송, 스포츠까지 아우르는 올인원 플랫폼으로서 이용자들에게 새로운 콘텐츠 발견의 즐거움을 제공하겠다"고 말했다.

'야노시호 화나따'는 24일 오후 6시에 첫 화가 공개되며, 티빙과 '야노시호' 유튜브 채널을 통해 시청 가능하다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

3.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

4.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

5.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.