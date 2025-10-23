김강우, 子 충격적인 속마음에 허탈한 웃음…"아빠 외모? 평범해"(편스토랑)

기사입력 2025-10-23 10:57


김강우, 子 충격적인 속마음에 허탈한 웃음…"아빠 외모? 평범해"(편스토…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김강우가 두 아들의 솔직함에 당황한다.

24일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에서는 순정셰프 김강우를 향한 두 아들의 속마음이 공개된다. 지나치게 솔직해서 모두를 놀라게 한 두 아들이 폭로한 순정셰프 김강우의 진실, 그 안에서 피어나는 가족애와 웃음이 금요일 저녁 안방 시청자를 즐겁게 만들어 줄 것으로 보인다.

이날 공개되는 VCR 속 김강우는 무언가를 열심히 읽으며 중간중간 웃음을 터뜨려 궁금증을 유발했다. 알고 보니 '편스토랑' 제작진이 김강우의 두 아들에게 몰래 받아온 '아빠 영역 평가' 질문지였다.

"아빠에 대한 아이들의 속마음이 궁금하지 않나?"라는 제작진의 물음에 김강우는 "안 궁금하다. 좋은 말이 없을 것 같다"라며 너스레를 떨면서도 '아빠 영역 평가' 질문지에 한껏 집중했다. 이어 공개된 두 아들의 솔직한 답변은 김강우를 멘붕에 빠뜨리기도, 행복한 웃음을 터트리게 만들기도 했다.

"아빠는 잘생겼나?"라는 질문에 김강우의 첫째 아들은 "평범하다"라고 답해 '편스토랑' 식구들을 당황하게 했다. 풍성한 머리숱, 10년 이상 같은 체중을 유지하는 자기 관리 끝판왕 '47섹시' 김강우가 '평범한 외모'라고 한 이유는 무엇일지, 김강우는 아들의 평가에 어떤 반응을 보였을지 '편스토랑' 본방송에서 공개된다.

그런가 하면 두 아들이 적은 아빠의 장점은 모두를 놀라게 했다고. 아빠의 장점이 무려 "엄마를 많이 사랑하는 것"라고 적혀 있던 것. 스페셜MC 아유미는 감동적인(?) 대답에 입을 다물지 못했다고.

이외에도 "아빠가 일주일에 몇 번 요리를 해주나?"라는 질문에 대한 두 아들의 솔직한 답변이 공개돼 궁금증을 더한다. 실제로 평소 아이들에게 요리를 자주 해 주는 김강우는 이날도 아이들에게 자주 해주는 '육즙 팡팡 함박스테이크' 레시피를 공개했다. 집에서 쉽게 만들 수 있는 레시피에, 퀄리티는 레스토랑 뺨치는 함박스테이크가 공개되자 '편스토랑' 식구들 모두 감탄을 쏟아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

스포츠 많이본뉴스
1.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"그걸 치다니, 난 놈이다. 무조건 걸러야" 던질 데가 없다. 영웅에 의한, 영웅을 위한, 영웅의 드라마[PO4현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.