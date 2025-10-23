[인터뷰②] '구원자' 김히어라, 활동 복귀 소감에 "귀한 배우로 남길" 눈물 펑펑

[인터뷰②] '구원자' 김히어라, 활동 복귀 소감에 "귀한 배우로 남길"…
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김히어라가 활동 복귀 소감을 전하며 눈물을 보였다.

김히어라는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이번 영화를 통해 관객 분들에게 좋은 배우로 다가가고 싶다"라고 했다.

11월 5일 개봉하는 영화 '구원자'는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범과 선희에게 기적 같은 일이 벌어지고, 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 미스터리 오컬트로, '용순'의 신준 감독이 메가폰을 잡았다. 김히어라는 외딴 마을 오복리에서 홀로 아들 민재를 키우는 춘서를 연기했다.

김히어라는 '구원자'를 통해 김병철, 송지효와 첫 연기 호흡을 맞췄다. 이에 그는 "병철 선배는 '에겐남' 같으시다. 항상 촬영을 할 때마다 힘든 거 없냐고 물어봐 주셨다. 반면 지효 언니는 '테토녀' 같으시다. 언니가 회식 자리에서 '야 너 오랜만에 촬영했지? 힘내! 국밥 좀 먹어. 너 왜 이렇게 밥을 안 먹니?' 하면서 챙겨주셨다. 그러고 나서 메시지로 '언니가 좀 오바였어? 괜찮어?'하고 걱정해 주셔서 '언니 저는 너무 좋아요. 감사하죠'라고 말씀을 드렸다. 그랬더니 언니가 '우리가 이렇게 유쾌하게 해야 스태프들도 조심스럽지 않게 편하게 대할 수 있다고 생각했다'고 하셨다. 지효 언니와 병철 선배를 현장에서 보면서 '아, 역시 다르다'고 느꼈다. 두 분 모두 촬영 현장에서 스태프 분들에게 힘을 주시고 분위기를 좋게 이끌어가시는 걸 보고 저도 그런 선배가 되어야겠다는 생각이 들었다"고 존경심을 드러냈다.

이어 '구원자'를 통해 어떤 모습을 보여주고 싶은지 묻자, 김히어라는 "'귀한 배우'라는 말을 듣고 싶다. 꼭 '귀하다'라는 장황한 단어가 아니더라도, 좋은 배우가 되고 싶다"고 답하며 눈물을 보였다.

그러면서 본인을 믿어준 신준 감독에게 다시 한번 감사 인사를 전했다. 김히어라는 "감독님이 회식하고 마지막에 편지와 모자를 선물해 주셨다. 감독님의 작품에 대한 절실함을 다시 한번 느끼게 됐다. 감독님이 편지에 '다음 영화를 하게 된다면, 주인공을 했으면 좋겠다. 더 좋은 캐릭터로 만나자'고 해주셔서 '내가 계속 연기해도 되겠다'는 안도감이 들었다"고 말했다.


