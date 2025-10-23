‘이상우♥’ 김소연, 스카프로 가을 여신 분위기 뿜뿜 [SCin스타]

기사입력 2025-10-23 13:12


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김소연이 물오른 가을 미모로 눈길을 사로잡았다.

김소연은 22일 자신의 SNS에 꽃 이모지와 함께 근황 사진을 공개하며 팬들과 소통했다.

사진 속 김소연은 따뜻한 커피 한잔을 앞에 두고 여유로운 시간을 보내고 있다. 스웨터에 스카프를 두른 편안한 차림에도 단아한 분위기가 물씬 풍기며 조명 없이도 화보 같은 장면을 완성했다. 특히 깊어진 눈매와 미소가 어우러지며 '가을 여신'이라는 수식어가 절로 떠오른다.

누리꾼들은 "분위기 미쳤다", "가만히 앉아만 있어도 화보", "세월이 비켜간 미모"라며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 김소연은 지난 2017년 배우 이상우와 결혼해 화제를 모았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com





