'108kg' 이장우, '결혼 다이어트' 결국 실패했나...구성환과 묵직…

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 '108kg 브라더스' 이장우와 구성환이 제대로 맞붙는다. '제1회 순진무구 가을 운동회'의 첫 종목으로 '줄다리기'가 펼쳐진 가운데, '무 팀' 이장우와 '구 팀' 구성환이 묵직한 신경전을 벌인다고 해 그 결과에 기대가 쏠린다.
팜유를 비롯해 '러닝84' 기안84, '파쿠르' 코드 쿤스트, 벌크업한 안재현, 월클 댄서 리정 등 막강한 팀워크와 운동인들이 모인 '무 팀', 그리고 '크로스핏' 구성환을 중심으로 '주도인' 이주승, 트로트계 체력돌 박지현, 불꽃 철인 민호 등 강력한 체력을 갖춘 '구 팀'의 맞대결에 기대가 쏠린다.
이들은 경기 시작 전부터 전력 회의를 펼치며 신경전과 기 싸움을 벌인다. "줄다리기는 몸무게 싸움"이라며 몸무게에서 비교적 열세인 '무 팀'은 이장우를 필두로 작전을 세운다.
그런가 하면 '불꽃맨' 민호 앞에서 전현무의 '멈추지 않는 골반'이 포착돼 시선을 강탈한다. 손으로 눈을 가린 민호와 함박웃음을 지으며 환희를 만끽하는 전현무. 도대체 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 끌어올린다.
'줄다리기'로 맞붙은 '108kg 브라더스' 이장우와 구성환의 대결은 오는 24일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
