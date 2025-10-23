'108kg' 이장우, '결혼 다이어트' 결국 실패했나...구성환과 묵직한 기싸움 ('나혼산')

기사입력 2025-10-23 14:03


'108kg' 이장우, '결혼 다이어트' 결국 실패했나...구성환과 묵직…

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 '108kg 브라더스' 이장우와 구성환이 제대로 맞붙는다. '제1회 순진무구 가을 운동회'의 첫 종목으로 '줄다리기'가 펼쳐진 가운데, '무 팀' 이장우와 '구 팀' 구성환이 묵직한 신경전을 벌인다고 해 그 결과에 기대가 쏠린다.

오는 24일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 '제1회 순진무구 가을 운동회' 현장이 공개된다.

'제1회 순진무구 가을 운동회'의 첫 대결 종목은 운동회에서 빠질 수 없는 '줄다리기'. '무 팀'은 파란색, '구 팀'은 핑크색 유니폼을 입고 결연한 의지로 줄 앞에 선 모습이 포착돼 시선을 사로잡는다.

팜유를 비롯해 '러닝84' 기안84, '파쿠르' 코드 쿤스트, 벌크업한 안재현, 월클 댄서 리정 등 막강한 팀워크와 운동인들이 모인 '무 팀', 그리고 '크로스핏' 구성환을 중심으로 '주도인' 이주승, 트로트계 체력돌 박지현, 불꽃 철인 민호 등 강력한 체력을 갖춘 '구 팀'의 맞대결에 기대가 쏠린다.

이들은 경기 시작 전부터 전력 회의를 펼치며 신경전과 기 싸움을 벌인다. "줄다리기는 몸무게 싸움"이라며 몸무게에서 비교적 열세인 '무 팀'은 이장우를 필두로 작전을 세운다.

'줄다리기'의 맨 앞에 선 이장우는 "줄다리기만 준비했다!"라고 외치며 자신감을 드러내는가 하면, 구성환은 신발까지 벗어 던지며 투지를 불태운다. '버티기냐, 당기기냐'를 두고 줄 사이에 마주 선 두 팀. 과연 '줄다리기'의 승리는 어느 팀에게 돌아갈지 관심이 모인다.

그런가 하면 '불꽃맨' 민호 앞에서 전현무의 '멈추지 않는 골반'이 포착돼 시선을 강탈한다. 손으로 눈을 가린 민호와 함박웃음을 지으며 환희를 만끽하는 전현무. 도대체 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 끌어올린다.

'줄다리기'로 맞붙은 '108kg 브라더스' 이장우와 구성환의 대결은 오는 24일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.


한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com

