'13kg 감량' 배윤정, 갈비뼈 드러난 배 과감히 노출 "아줌마스럽지 않은 몸"

기사입력 2025-10-23 15:48


'13kg 감량' 배윤정, 갈비뼈 드러난 배 과감히 노출 "아줌마스럽지 …

'13kg 감량' 배윤정, 갈비뼈 드러난 배 과감히 노출 "아줌마스럽지 …

[스포츠조선 이우주 기자] 안무가 배윤정이 다이어트에 완벽 성공했다.

배윤정은 23일 "진심으로...꾸준함을 이기는 것은 없는 거 같아요. 아직 좀 더 해야겠지만 예전에 비해 그래도 감사하죠"라며 "다이어트한약과 운동을 병행하니 몸무게는 같은데 지방이 좀 빠지고 근육이 붙어 다행히 이젠 너무 아줌마스럽지 않은 몸이 됐어요"라고 다이어트 성공한 몸매를 자랑했다.

배윤정은 다이어트 비법에 대해 "제가 식탐이 많아 다이어트한약은 저녁에 한 번 먹고요. 일주일에 러닝1-2회 정도 그리고 자전거를 꾸준히 하니 놀라울 정도로 건강하게 다이어트가 되네요"라며 "이번 겨울 무지하게 추울 거 같아 러닝도 좋지만 자전거 추천해요"라고 밝혔다.

사진 속 배윤정은 상의를 들어올려 배를 과감히 노출한 모습. 배윤정은 갈비뼈가 드러날 정도로 살은 뺀 것은 물론 탄탄한 복근까지 만들어 눈길을 모은다.

13kg을 감량한 것으로 알려진 배윤정은 운동으로 건강하게 살을 뺀 후에도 꾸준히 몸매를 유지하고 있다.

한편, 배윤정은 2019년 11세 연하의 축구코치 서경환 씨와 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이진호 음주운전 신고' 여친 사망, 국회서도 질타…신원 유출 의문[SC이슈]

2.

가수 김정민 둘째子, 결국 일장기 달고 월드컵 뛴다…日국가대표 발탁 확정

3.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

4.

지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질문들3')

5.

"이이경에 돈 안 받았다"…'AI 조작' 인정한 폭로자, 하루 만에 재등판[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'이진호 음주운전 신고' 여친 사망, 국회서도 질타…신원 유출 의문[SC이슈]

2.

가수 김정민 둘째子, 결국 일장기 달고 월드컵 뛴다…日국가대표 발탁 확정

3.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

4.

지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질문들3')

5.

"이이경에 돈 안 받았다"…'AI 조작' 인정한 폭로자, 하루 만에 재등판[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친' 가을영웅의 유일한 삼진, '하루 사이에 가격이 또 올랐다' 가을에도 빛나는 예비 FA 좌완, 가치 치솟는다…고비마다 '철벽' [PO피플]

2.

"전세계가 충격 경악" 동료에게 레드카드 꺼내자 주심에 달려가 '잔혹 박치기', 앞니 2개 부러지고 지역 축구 '올스톱'

3.

"신태용·박항서 아니었다" 태국 축구대표팀 차기 사령탑에 '토트넘 출신' 허드슨 선임

4.

'민심 나락 파라오' 불화의 시작? 이기심에 비르츠마저 '분노 폭발'…"이기적인 살라 때문에 골 날아가"

5.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.