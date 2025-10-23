급성구획증후군 완치판정 받은 문근영, 곱슬머리 러블리 근황…여전한 동안 매력[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문근영이 오랜만에 러블리한 근황으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

문근영은 23일 자신의 SNS에 "곱슬곱슬 곱슬머리. 자연산 곱슬머리"라는 문장과 함께 최근 모습을 담은 사진을 올렸다. 사진 속 문근영은 부드러운 웨이브가 살아있는 곱슬머리에 붉은빛 염색을 더해 색다른 분위기를 자아냈다. 청량한 미소와 깨끗한 피부는 여전히 변함없는 '동안 여신'의 존재감을 드러냈다.

그는 "머리 말리다가 기분이 좋아서 오랜만에 셀카"라는 말로 소소한 일상도 전했다. 특별한 포즈 없이도 생기 넘치는 분위기가 팬들의 눈길을 끌었다.

문근영은 지난 2017년 급성구획증후군 진단 후 네 차례 수술을 받았으나 건강을 되찾고 복귀했다. 이후 넷플릭스 '지옥'을 통해 한층 성숙해진 연기로 강렬한 인상을 남긴 바 있다.
