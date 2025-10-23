'세 딸 입양' 진태현, 또 가족 생겼다..마라토너 최경선 '식구 추가'

기사입력 2025-10-23 17:56


'세 딸 입양' 진태현, 또 가족 생겼다..마라토너 최경선 '식구 추가'

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 진태현·박시은 부부가 최경선 마라톤선수의 공개 응원에 나섰다.

진태현은 23일 "국가대표 마라토너 최경선, 언제나 응원해요"라고 밝혔다.

이어 진태현은 제천시청 소속 마라토너 최경선 씨와 함께 찍은 인증샷을 공개했다. 진태현·박시은 부부, 최경선 마라토너는 나란히 서서 환한 미소를 지으며 다정한 분위기를 자아냈다.


'세 딸 입양' 진태현, 또 가족 생겼다..마라토너 최경선 '식구 추가'
특히 진태현은 "이제 경선씨도 밥 같이 먹는 식구 추가"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 진태현은 2015년 박시은과 결혼했으며 2019년 대학생 딸을 입양했다. 올해 초에는 경기도청 소속 마라토너 한지혜 씨와 제주에서 간호사를 준비 중인 딸을 추가로 가족으로 맞으며 세 딸의 아버지가 됐다.

한지혜 마라토너는 최근 106회 전국체육대회(전국체전) 마라톤 결승전에서 5위에 오르는 쾌거를 이뤘다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

2.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

3.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

4.

[단독] '12월 20일 소집해제' 황민현, 러브콜 끝에 복귀작은 '스터디그룹2'

5.

'희소병 완치' 37세 문근영, 다이어트 한다더니..7개월 만에 달라졌다

연예 많이본뉴스
1.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

2.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

3.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

4.

[단독] '12월 20일 소집해제' 황민현, 러브콜 끝에 복귀작은 '스터디그룹2'

5.

'희소병 완치' 37세 문근영, 다이어트 한다더니..7개월 만에 달라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

2.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

3.

감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"

4.

슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향

5.

'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르면 26일 K리그2 우승 레이스도 끝난다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.