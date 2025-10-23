"빅뱅과 영광 나누고파"…지드래곤, '대중문화예술상' 최연소 문화훈장 수…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 '2025 대한민국 대중문화예술상'에서 최연소로 옥관문화훈장을 수훈했다.
지드래곤은 "지금 일주일 후면 컴백한 지 1년이 된다"며 "6살 때 엄마 손을 잡고 처음 간 곳이 오디션장이었다. 그날 이후 같은 꿈을 꾸고 있고, 10대에는 가수가 되는 꿈을 이뤘고, 20대에는 표창을 받았으며, 30대에는 옥관문화훈장을 받았다. 40대가 기대된다"고 말했다.
이어 "어렸을 때 가수를 너무 동경했고, 지금도 그렇다. 내가 가수인 것이 자랑스럽고, 내가 하는 일을 사랑한다"며 "꿈을 꾸게 해준 선배님들이 내겐 매일 밤 빛나는 별이었다. 그 별들의 노래를 들으며 자라왔고, 이제 그 별들 중 하나가 됐다"고 감격해 했다.
또 "내년이면 빅뱅이 20주년을 맞는다. 멤버들과 이 영광을 나누고 싶다"며 팀에 대한 애정도 드러냈다.
올해로 16회를 맞은 '대한민국 대중문화예술상'은 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 행사로, 대중문화예술인의 공로를 기리기 위한 정부 포상이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com