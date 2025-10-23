|
[스포츠조선 정빛 기자] 1970~1980년대 대중의 사랑을 받았던 가족 음악그룹 작은별 가족의 어머니 주영숙 씨가 세상을 떠났다.
영화감독이자 방송드라마 작가였던 남편 강문수(1923~2022) 씨와 결혼해 '작은별 예술학원'을 운영했다. 이후 1968년 아동극단을 만들며 자녀들의 음악적 재능을 발견했고, 1974년 남편이 연출을 맡은 영화 '작은별'을 통해 부부와 6남 1녀로 구성된 9인조 가족 밴드 작은별 가족을 선보였다. '한국판 사운드 오브 뮤직'으로 불리며 국민적인 사랑을 받았다.
1976년에는 어린이TV 만화영화 주제가 모음집 '어린이 왕국' 1, 2집을 발매하며 정식으로 무대에 올랐다. 이후 아버지는 매니저, 어머니는 의상과 헤어를 맡았고, 자녀들로만 구성된 7인조 보컬 그룹 작은별로 재편해 1984년까지 활발히 활동했다.
빈소는 용인평온의숲 장례식장 202호실에 마련됐으며, 발인은 25일 오전 7시 30분, 장지는 용인평온의숲이다.
