'최유라♥' 김민재, 8살때 헤어진 어머니 40년만 찾았다.."널 어떻게 잊어"

최종수정 2025-10-23 22:28

'최유라♥' 김민재, 8살때 헤어진 어머니 40년만 찾았다.."널 어떻게…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김민재가 40년 만에 어린 시절 헤어진 어머니를 찾기 위해 나섰다.

23일 방송된 tvN STORY '각집부부' 말미에는 김민재가 어린시절 헤어진 어머니를 찾아 나서는 모습이 담긴 다음주 예고편이 공개됐다.

김민재는 "어머니를 못 본 지가 40년이 넘었다. 어머니가 아버지와 다투시고 집을 나갔던 기억이 있다. 그게 마지막이다"라며 8살때 어머니가 자신을 떠났다고 고백했다.

이후 마음의 상처를 품은 채 40년을 살아왔다는 김민재는 "저에게는 그게 결핍이다"라고 토로했다.

이어 김민재가 어머니를 찾으러 나서는 모습이 그려졌다. 두 아이의 아빠가 되어서야 어머니를 만날 용기가 생겼다는 김민재는 "가정을 이뤘으니 이제는 어머니를 만나야 할 것 같다"고 선언했다.


'최유라♥' 김민재, 8살때 헤어진 어머니 40년만 찾았다.."널 어떻게…
이후 김민재는 아내 최유라, 아들과 함께 어머니와 헤어졌던 추억의 장소를 탐색했다. 그는 실마리라도 보일까 이웃들을 탐문하기도 했다. 이때 한 주민은 "(김민재 어머니를)본 것 같다"고 말해 눈길을 끌었다.

주민센터까지 찾아가 어머니가 살고 있는 주소지를 알아낸 김민재는 어머니가 사는 동네를 찾아갔다. 그는 "엄마가 여기 서 계셨을까?"라고 말하며 눈물을 보였고, 이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 문소리는 "엄마가 널 어떻게 잊느냐"고 울먹였다. 아내 최유라 역시 눈물을 보였다.

드디어 어머니 집 앞을 찾아간 김민재는 주변을 서성였고, 이에 40년만에 모자 상봉이 이루어질 수 있을지 관심이 쏠렸다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

"배 좀 나왔다?"…공효진→현아→민효린, 사진 한 장에 줄줄이 임신설[SC이슈]

5.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

"배 좀 나왔다?"…공효진→현아→민효린, 사진 한 장에 줄줄이 임신설[SC이슈]

5.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'EPL 0골-0도움' 비르츠, UCL에서는 다르다...음바페-귈러에 이어 최다 기회 창출 '3위'

2.

'왕의 귀환' 정지석 외인급 파괴력 대폭발...대한항공 개막전 승리, 조토 감독 데뷔승 [인천 현장]

3.

'역전 또 역전' 36득점 괴물 잠재우고 정관장 시즌 첫승…GS칼텍스 첫패[대전 리뷰]

4.

[현장인터뷰] 김효범 삼성 감독, "경기 운영에서 뒤졌다"

5.

초보 사령탑 양동근 현대모비스 감독, 절친 맞대결에서 삼성 김효범 감독 격파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.