'최유라♥' 김민재, 8살때 헤어진 어머니 40년만 찾았다.."널 어떻게…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김민재가 40년 만에 어린 시절 헤어진 어머니를 찾기 위해 나섰다.
23일 방송된 tvN STORY '각집부부' 말미에는 김민재가 어린시절 헤어진 어머니를 찾아 나서는 모습이 담긴 다음주 예고편이 공개됐다.
이후 마음의 상처를 품은 채 40년을 살아왔다는 김민재는 "저에게는 그게 결핍이다"라고 토로했다.
이어 김민재가 어머니를 찾으러 나서는 모습이 그려졌다. 두 아이의 아빠가 되어서야 어머니를 만날 용기가 생겼다는 김민재는 "가정을 이뤘으니 이제는 어머니를 만나야 할 것 같다"고 선언했다.
|
이후 김민재는 아내 최유라, 아들과 함께 어머니와 헤어졌던 추억의 장소를 탐색했다. 그는 실마리라도 보일까 이웃들을 탐문하기도 했다. 이때 한 주민은 "(김민재 어머니를)본 것 같다"고 말해 눈길을 끌었다.
주민센터까지 찾아가 어머니가 살고 있는 주소지를 알아낸 김민재는 어머니가 사는 동네를 찾아갔다. 그는 "엄마가 여기 서 계셨을까?"라고 말하며 눈물을 보였고, 이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 문소리는 "엄마가 널 어떻게 잊느냐"고 울먹였다. 아내 최유라 역시 눈물을 보였다.
드디어 어머니 집 앞을 찾아간 김민재는 주변을 서성였고, 이에 40년만에 모자 상봉이 이루어질 수 있을지 관심이 쏠렸다.
jyn2011@sportschosun.com