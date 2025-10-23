‘이혼숙려캠프’ 16기 부부, 따로 입소→막말+주사에 서장훈 “너무하다”

기사입력 2025-10-23 22:28


[스포츠조선 조민정 기자] 16기 두 번째 부부의 숨겨진 진실이 오늘 밤 베일을 벗는다.

23일 방송되는 '이혼숙려캠프'에서는 입소 전부터 심상치 않았던 16기 두 번째 부부의 가사조사가 전격 공개된다. 두 사람은 큰 싸움 끝에 캠프 사상 처음으로 '따로 입소'하는 초유의 사태를 벌여 긴장감을 높였다. 일주일 만에 재회한 부부는 가사조사 직전까지도 서로를 피하며 냉랭한 분위기를 이어간다.

공개된 남편 측 영상에서는 아내가 '공주 대접'을 요구하며 극심한 감정 기복과 변덕을 부리는 모습이 포착돼 스튜디오를 얼어붙게 만든다. 이어지는 막말 퍼레이드는 패널들을 충격에 빠뜨렸다. 하지만 상황은 반전된다. 이어진 영상에서 남편의 충격적인 주사가 드러나자 서장훈은 "너무하다는 말밖에 안 나온다"며 분노를 터뜨린 것으로 전해졌다.

가사조사 이후 상담 시간에 이호선 상담가는 아내에게 "대접받고 싶으면 잘하세요"라는 돌직구를 날리며 팽팽한 분위기를 형성한다. 부부의 치열한 감정전쟁이 어떻게 흘러갈지 시청자들의 관심이 집중되고 있다.
