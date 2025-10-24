최화정, 품절대란 '한효주 김' 먹고 의아 "이게 왜 난리지?"

기사입력 2025-10-24 06:10


최화정, 품절대란 '한효주 김' 먹고 의아 "이게 왜 난리지?"

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 최화정이 일명 '한효주 김'의 시식 후기를 전했다.

23일 최화정의 유튜브 채널에는 '최화정이 숨겨놓고 몰래 꺼내먹는 밥도둑 반찬 12종'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 제작진은 최화정에게 어렵게 구한 일명 '한효주 김'을 선물로 줬다. 앞서 배우 한효주는 웹예능 '핑계고'에서 해당 김을 언급했고, 이후 입소문을 타며 품절 사태를 빚기도 했다.

최화정은 "이거 구하기 힘든 김 아니냐"며 기뻐했고, 제작진은 "한 사람당 딱 4개만 살 수 있다. 얼마나 맛있는 김이길래"라고 말했다.


이후 최화정은 엄선한 쌀들로 지은 밥에 반찬을 곁들어 먹었다. 이때 최화정은 궁금해하던 '한효주 김'을 꺼내 바로 먹어봤다.

제작진은 "정말 유명한 김이다. 한효주 씨가 추천해서 난리가 났다"고 말했지만, 직접 먹어 본 최화정은 "그냥 김인데?"라며 의아하단 반응을 보였다.

하지만 이내 밥에 김을 싸서 먹어보고는 "너무 맛있다"면서 감탄했다.

jyn2011@sportschosun.com

