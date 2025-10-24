비비업, 선공개곡 성적부터 '파티' 분위기…'하우스 파티', 글로벌 차트…

비비업, 선공개곡 성적부터 '파티' 분위기…'하우스 파티', 글로벌 차트서 두각

기사입력 2025-10-24 11:11


사진제공=이고이엔티

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 VVUP(비비업)이 전 세계를 도깨비 파티로 물들이고 있다.

VVUP은 지난 22일 첫 번째 미니앨범의 수록곡 'House Party'를 선공개한 가운데, 이 곡은 발매 직후 러시아 3위, 인도네시아 7위, 프랑스 9위, 영국 11위, 홍콩 17위, 일본 88위 등 아이튠즈 K-팝 차트에서 괄목할 성적을 거뒀다.

음원뿐 아니라 'House Party'의 뮤직비디오는 인도네시아 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 1위에 오르며 현지 내 VVUP을 향한 뜨거운 관심을 실감케 했다.

특히, VVUP은 멤버 킴의 모국인 인도네시아를 포함, 아시아부터 유럽에 이르기까지, 글로벌 전역에서 고르게 인기를 얻고 있어 놀라움을 안긴다.

'House Party'는 VVUP이 오는 11월 선보일 첫 번째 미니앨범의 선공개곡이다. 세련된 신스 사운드와 경쾌한 하우스 비트가 조화를 이루는 일렉트로닉 장르로, 가상과 현실의 경계가 허물어진 디지털 세계 속, 모두가 '필터'를 쓴 채 즐기는 초현실적 파티를 표현한 것이 특징이다.


도깨비 등 한국적인 요소를 자신들만의 감각으로 트렌디하게 재해석한 VVUP은 중독성 강한 비트 위 다이내믹한 셔플 댄스로 전 세계 음악 팬들을 열광케 하고 있다. 한 번 들으면 잊히지 않는 후렴구로 VVUP이 지닌 키치하고 힙한 매력을 널리 전파하고 있다.

이를 입증하듯, 글로벌 팬들은 VVUP의 이제껏 보지 못한 색다른 변신에 "콘셉트 찰떡이다", "도깨비 느낌을 정말 잘 살렸다", "같이 춤추게 된다", "멤버 모두가 재능이 넘친다", "정말 파티에 있는 듯한 기분을 준다", "기대를 뛰어넘는 결과물이다" 등 호평을 쏟아내고 있어 앞으로의 활약에 더욱 기대가 모인다/


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

