엔믹스, 신곡 '블루 밸런타인' 멜론 톱100→핫100 장악하더니…일간차…

|
[스포츠조선 정빛 기자] NMIXX(엔믹스)가 신곡 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)으로 멜론 일간 차트 정상에 올랐다.
음악 방송에서도 인기를 입증했다. 탄탄한 라이브 퍼포먼스로 이목을 집중시킨 NMIXX는 지난 22일 MBC M '쇼! 챔피언'에서 'Blue Valentine'으로 1위를 차지했다. 23일 Mnet '엠카운트다운'에서도 트로피를 들어 올리며 음악 방송 2관왕을 달성했고, "요즘 정말 꿈만 같은 하루를 보내고 있습니다. 많은 사랑 주셔서 감사하고, 엔써(팬덤명: NSWER)와 영광을 나누고 싶습니다. 감사합니다!"라고 기쁜 마음을 전했다.
NMIXX의 정육각형 역량을 담은 정규 1집 타이틀곡은 '가을 캐럴', 'NMIXX 표 오르골', '사계절 필청곡' 등 갖은 수식어와 함께 호평을 받고 있다. 곡의 분위기처럼 아련하면서도 달콤한 음악으로 국내외 팬들에게 커다란 사랑을 받는 NMIXX가 첫 정규 앨범 롱런 인기로 존재감을 빛낸다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com