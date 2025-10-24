엔믹스, 신곡 '블루 밸런타인' 멜론 톱100→핫100 장악하더니…일간차…

엔믹스, 신곡 '블루 밸런타인' 멜론 톱100→핫100 장악하더니…일간차트도 1위

기사입력 2025-10-24 11:16


사진 제공=JYP엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] NMIXX(엔믹스)가 신곡 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)으로 멜론 일간 차트 정상에 올랐다.

NMIXX는 10월 13일 첫 정규 앨범 'Blue Valentine'과 동명 타이틀곡을 발매했다. 신곡은 음원 사이트 멜론의 13일 자 일간 차트 85위로 진입 후 꾸준히 성적을 끌어올렸고 22일 자 기준 데뷔 이래 처음으로 해당 차트 정상에 올라 인기 상승세를 자랑했다.

신곡은 20일 오후 11시 데뷔 첫 멜론 톱 100 1위에 오른 후 21일 오후부터 계속해서 해당 차트 정상을 지키고 있고, 벅스 일간 차트도 19일부터 22일 자까지 4일 연속 1위를 유지했다. 멜론 핫 100(30일), 핫 100(100일), 벅스 실시간 차트, FLO 차트 등 국내 주요 음원 차트와 음반 집계 사이트 써클차트 42주 차 다운로드 차트(10.12~10.18) 역시 1위에 올라 음원 파워를 자랑했다.

음악 방송에서도 인기를 입증했다. 탄탄한 라이브 퍼포먼스로 이목을 집중시킨 NMIXX는 지난 22일 MBC M '쇼! 챔피언'에서 'Blue Valentine'으로 1위를 차지했다. 23일 Mnet '엠카운트다운'에서도 트로피를 들어 올리며 음악 방송 2관왕을 달성했고, "요즘 정말 꿈만 같은 하루를 보내고 있습니다. 많은 사랑 주셔서 감사하고, 엔써(팬덤명: NSWER)와 영광을 나누고 싶습니다. 감사합니다!"라고 기쁜 마음을 전했다.

NMIXX의 정육각형 역량을 담은 정규 1집 타이틀곡은 '가을 캐럴', 'NMIXX 표 오르골', '사계절 필청곡' 등 갖은 수식어와 함께 호평을 받고 있다. 곡의 분위기처럼 아련하면서도 달콤한 음악으로 국내외 팬들에게 커다란 사랑을 받는 NMIXX가 첫 정규 앨범 롱런 인기로 존재감을 빛낸다.

오는 11월 29일과 30일에는 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 첫 월드투어 <EPISODE 1: ZERO FRONTIER>(에피소드 1: 제로 프론티어) 포문을 연다. 2022년 2월 데뷔 후 처음으로 그룹 이름을 내건 단독 콘서트 무대 위 에너지를 쏟아내고 무한한 'N'가지 매력을 펼친다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

