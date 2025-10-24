'53세' 김석훈, '건강 이상' 소견 받았다..."가족력 있어 걱정되고 두려워"

기사입력 2025-10-24


[스포츠조선 김수현기자] SBS 지식건강 예능 '세 개의 시선'이 인류의 건강을 위협하는 '기름'의 실체와 '혈관 건강'의 비밀을 역사·과학·의학 세 가지 시선으로 파헤친다.

26일(일) 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 고대에는 생명과 치유, 부활의 상징이었지만 현대에는 질병의 씨앗이 되어 우리 몸을 무너뜨리고 있는 신비한 물질 '기름'에 대해 밝혀낸다.

MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 역사학자 이창용, 과학교육학 박사 최은정, 소화기내과 전문의 김보민이 출연해, 인류 문명 속에서 '기름'이 어떻게 생명에서 독으로 바뀌었는지를 흥미롭게 풀어낸다.

최근 만성 염증, 치매, 심혈관 질환 환자가 급증하고 있다. 전문가들은 그 원인으로 몸속 혈관을 막는 '기름'을 지목한다. 혈관은 눈에 보이지 않아 관리에 소홀하기 쉽지만, 몸속에서 가장 길고 복잡한 장기이자 모든 질병의 출발점이 되는 위험한 기관이다. 따라서 혈관 건강을 지키기 위해서는 '몸속 기름의 균형'을 맞추는 것이 무엇보다 중요하다. 소화기내과 전문의 김보민은 혈관 질환을 "예고편 없는 본편", "침묵의 살인자"로 정의한다. 이어서 "혈관은 증상이 있으면 이미 늦은 상태"라고 경고하며, 지속적인 관리와 예방이 중요하다고 강조한다.

이날 스튜디오에서는 MC 김석훈, 이창용, 소슬지가 직접 혈관 건강도 측정 검사에 나선다. 그 결과 세 명의 출연진 모두 '주의' 단계를 받아 현장을 충격에 빠뜨린다. 특히 김석훈은 혈관 탄력 지수와 혈관 흐름도 모두에서 이상 소견이 나와 경악을 감추지 못한다. 그는 "가족력이 있어 평소 꾸준히 운동하며 관리하고 있지만 여전히 걱정된다"며 솔직한 심정을 밝힌다. 또 "나에게 가장 큰 건강 문제는 단연 '혈관'이다"라며 두려움을 드러낸다.


이들의 혈관 건강에 적신호를 켠 주범은 바로 몸속 '나쁜 기름'이다. 이들의 냉장고 속에는 눈에 보이는 기름뿐 아니라, 각종 가공식품 속에도 '이것'이 가득했다. 소시지나 돈가스 등 대부분의 가공육은 옥수수 사료를 먹은 가축으로 만들어지는데, 이 사료용 옥수수에는 혈관 건강을 위협하는 문제의 성분이 다량 함유되어 있다. 우리 몸속 혈관을 막는 '이것'의 정체는 '세 개의 시선' 방송을 통해 공개된다.

혈관 문제는 결국 몸속 '기름'의 불균형에서 시작된다. 균형이 무너지는 순간, 단 20초 만에 혈관을 막는 '혈전'이 만들어진다. 이 무시무시한 덩어리는 심장과 뇌혈관을 순식간에 막아 심근경색과 뇌졸중으로 이어질 수 있다. 혈전을 예방하고 깨진 몸속 균형을 바로잡기 위한 단 하나의 열쇠, 혈관 건강 비법은 10월 26일 일요일 오전 8시 35분 SBS '세 개의 시선' 18회에서 확인할 수 있다.

