[인터뷰③] '퍼스트 라이드' 강하늘 "벌써 '스물' 10주년…김우빈 '…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강하늘이 영화 '스물'에 함께 출연한 배우 김우빈과의 끈끈한 우정을 자랑했다.

강하늘은 24일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "벌써 '스물'이 개봉한 지가 10년이 됐다"며 "얼마 전에 '다 이루어질지니' 스틸을 보고 김우빈에게 연락을 보냈다"고 했다.

29일 개봉하는 '퍼스트 라이드'는 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나며 벌어지는 코미디 영화로, '30일'의 남대중 감독이 메가폰을 잡았다. 강하늘은 광기의 집착을 보이는 집착러이자 '끝을 보는 놈' 태정을 연기했다.

강하늘은 영화 '스물', '청년경찰'에 이어 '퍼스트 라이드'에서 청춘의 얼굴을 그렸다. 그는 "'퍼스트 라이트'를 찍을 때 '스물' 생각이 많이 나더라. 그걸 염두에 두고 촬영한 건 아니데, 색감도 비슷하고 느낌도 비슷한 것 같다. 저도 '스물'을 안 본지가 꽤 되어서 기억이 가물가물하다"며 "'퍼스트 라이드'도 첫 대본에 인물들의 나이대가 정확히 언급되진 않았는데, 20대 중반이었던 걸로 기억한다. 감독님한테 캐릭터들이 대학교 졸업을 하고, 어느 정도 일적으로 자리를 잡으려면 서른 살에서 서른 살 초반이 되는 게 맞다고 말씀드렸다"며 "아마 그 이후에 인물들의 나이대가 30대로 바뀐 걸로 안다"고 말했다.

이어 '스물' 후속편 제작 가능성에 대해 "최근에는 들어본 적 없다. '스물' 홍보할 당시에는 이야기가 많이 나왔다. 저희가 25살에 '스물'을 찍었는데, 35살이 되면 '서른'을 찍고, 45살이 되면 '마흔'을 찍자고 했었다"며 "얼마 전 '다 이루어질지니' 스틸 컷을 보고 우빈이에게 '긴 머리 잘 어울린다'고 먼저 연락했다. 우빈이도 '퍼스트 라이드' 알고 있다면서 영화 꼭 보겠다고 응원해 줬다"고 고마움을 표했다.

마지막으로 강하늘은 "배우라는 직업은 누군가가 먼저 찾지 않으면 못하게 되지 않나. 저 또한 다른 사람들이 안 찾아줄 때가 올 것 같다. 평생 연기를 한다는 걸 당연하게 받아들이지 않는다. 그걸 마냥 우울하게만 생각하지도 않고 있다. 또 다른 일을 하게 되면 그 일을 재밌게 하고 있을 거란 생각이 들고, 스스로에 대한 믿음과 자신감도 있다"며 "다만 사고 쳐서 대중에게 인사를 못 드리는 일은 안 만들도록 하겠다"고 말하며 웃었다.


