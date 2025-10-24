'18개월 아들맘' 손연재, 직접 만든 요리 '편의점 출시' 욕심낸다.."1등 목표로"

'18개월 아들맘' 손연재, 직접 만든 요리 '편의점 출시' 욕심낸다..

[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 손연재가 첫 메뉴평가에 승부욕을 불태운다.

10월 24일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에서는 순정셰프 김강우, 찬또셰프 이찬원, 체조요정 손연재의 고기 메뉴 대결이 공개된다.

메뉴평가단으로부터 "세 메뉴 다 우승 감"이라는 역대급 극찬이 나온 것으로 알려진 가운데 막강한 실력을 자랑하는 세 편셰프 중 누가, 어떤 고기 메뉴로 우승 및 출시 영광을 차지할지 이목이 집중된다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에서 손연재는 첫 메뉴평가를 앞두고 "대결이니까 1등을 목표로 해보겠다"라고 승부욕을 활활 불태워 눈길을 끌었다. 이에 김강우와 이찬원은 "이렇게 발톱을 드러내신다"라고 견제하며 뒤지지 않는 승부욕을 과시하기도.

이어 시작된 메뉴평가에 세 편셰프는 어마어마한 최종 메뉴를 선보였다. 김강우는 감자 대신 무를 넣어 화제를 모은 무도리탕을, 이찬원은 '청춘 응원 프로젝트'로 모교 후배들에게 선보여 호평받은 대왕돈가스와 쌈장참깨마요소스를 업그레이드한 메뉴를, 손연재는 친구들로부터 남녀노소 모두 좋아할 것 같다는 극찬을 받은 청양바싹불고기를 내놓았다.


'18개월 아들맘' 손연재, 직접 만든 요리 '편의점 출시' 욕심낸다..…
비주얼부터 맛까지, 무엇 하나 놓치지 않은 최강 메뉴들에 메뉴평가단은 어느 때보다 깊은 고민에 사로잡혔다. 이때 또 한 사람 고민에 빠진 사람이 있었으니 바로 편셰프 손연재. 메뉴평가단이 시식하는 동안 솔솔 풍겨오는 맛있는 냄새에 체조요정 손연재의 식욕이 발동한 것. 조심스럽게 "저희는 안 주나요?"라는 손연재의 물음에 현장이 웃음바다가 됐다는 전언이다.

이날 최종 우승을 차지한 메뉴는 "진짜 맛있다", "예상한 것보다 훨씬 깔끔한 맛" 등 극찬을 이끌었다. 역대급 치열한 경쟁 끝에 우승을 차지한 주인공은 누구일지, 어떤 꿀맛 메뉴가 출시될 지 10월 24일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

