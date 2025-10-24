13년만 부활 '대학가요제', 故신해철 자녀 등장…히트곡 '그대에게' 재…

13년만 부활 '대학가요제', 故신해철 자녀 등장…히트곡 '그대에게' 재해석

기사입력 2025-10-24 17:53


사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 1977년을 시작으로 수많은 청춘스타를 발굴했던 'MBC 대학가요제'가 오는 26일 '2025 MBC 대학가요제 - 청춘을 켜다(연출 김문기, 한승훈)'라는 이름으로 화려한 귀환을 예고한다.

2012년을 마지막으로 13년 만에 부활한 이번 대학가요제는 한국은 물론 전 세계 115개 대학, 약 2000여 명의 대학생이 지원하며 화제를 모았다. 서울과 부산, 두 번의 예선을 거쳐 총 11팀이 본선에 진출해 청춘의 열정과 창작의 에너지가 가득한 창작곡 무대를 선보인다.

MC 장도연, 이준영, 김민주가 호흡을 맞추며 오프닝을 연 이번 본선에서는 참가자들의 뛰어난 실력에 심사위원단의 극찬이 이어져 눈길을 끈다. 심사위원으로 윤상, 이적, 박칼린, 이원석(데이브레이크), 이영현, 육중완, 김용준(SG워너비)이 함께 자리해 새로운 스타의 탄생을 함께한다.

특히 육중완은 "제2의 아이유가 탄생할 것 같다"라며 기대주의 등장을 알리고, 김용준은 "전공자들이 아닌 분들이 음악을 이렇게 너무 잘하시면 저희 같은 사람은 어떡합니까?"라며 참가자들의 실력에 놀라움과 감탄을 감추지 못한다고.

대학가요제의 부활을 축하하기 위한 스페셜 스테이지도 마련된다. 2005년 대학가요제 대상 수상곡의 주인공 EX의 이상미부터, 다이나믹 듀오 & SINCE, WOODZ(우즈), 이무진, LUCY, Xdinary Heroes, HITGS (힛지스), idntt까지 화려한 라인업의 아티스트들이 역대 수상곡을 재해석한 축하 무대를 선보이는 등 쏟아지는 빗속에서도 열정을 다한 무대를 선보이며 관객들의 환호를 이끈다.

특히 대학가요제가 낳은 전설적인 뮤지션 故 신해철의 자녀 신하연 양과 신동원 군이 특별 무대를 선보이며 관객들에게 진한 감동을 전한다고 해 궁금증을 증폭시킨다. 두 남매는 감각적인 실력파 밴드 LUCY와 함께 1988년 대학가요제 대상 수상곡이자, 故 신해철의 대표곡 '그대에게'를 재해석해 선보이며, 아버지의 음악적 유산을 이어가는 감동의 순간을 만들어낼 예정이다.

청춘의 열정과 음악의 꿈이 다시 피어오른 뜨거운 현장, '2025 MBC 대학가요제 - 청춘을 켜다'는 26일 오후 10시 50분 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

