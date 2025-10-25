'도쿄살이 7개월' 이국주, 일본서 10일만에 4kg 빠졌다..."살이 …

|
[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이국주가 일본 도쿄에서의 생활 후 10일 만에 체중 4kg을 감량했다고 밝혔다.
'먹듀오' '판타스틱 듀오'라는 소개와 함께 등장한 듀오는 이국주 박광재였다. 이국주는 "지금 일본에 사는데 '전현무계획' 출연 때문에 한국에 왔다"면서 한식을 기대했다.
전현무는 "가끔 '당나귀귀'에 나올 때는 덩치가 커도 농구선수 느낌이 있었는데 지금은 너무 크다"라 놀랐고 박광재는 "지금 인생 몸무게 찍었다"라며 웃었다. 박광재는 라면은 최대 10까지 까지 먹는다고.
|
전현무는 "일본에 있으니까 밀가루를 얼마나 먹겠냐. 우동하고 라멘하고"라며 현재 도쿄살이 7개월차인 이국주에 물었다. 이국주는 "그런데 오히려 일본 가잖아? 많이 걷고 촬영할 것만 딱 먹고 안먹는다. 술도 안마신다. 일본가서 열흘이면 4kg 빠진다"라고 고백해 모두를 놀라게 했다.
이에 박광재는 "화장실 한 번 가면 빠지는 거 아니냐"라 농담했지만 이국주는 "한국 오면 6kg가 찐다. 술도 마시고 그래서 도로 살이 찐다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
전현무는 "새삼스럽지만 왜 도쿄에서 자취하게 됐냐"라 물었고 이국주는 "근데 오히려 한국에 와 있으면 '왜 한국에 와 있어요?' 하는 분들도 있다"라 했다.
이어 "방송을 하다보면 일이 줄 때도 있고, 쉴 때가 있는데 저는 가만히 쉬는 스타일이 아니다. 뭘 배우거나 뭘 해야 하는데 일본 여행을 가는 것도 마음이 편치가 않은 거다. 일이 많이 줄어드니까. 그래서 일본을 가면 '뭐라도 좀 해볼까?' 해서 뭘 찍어보자 했는데 첫 영상이 너무 잘되고 그걸로 인해 일이 막 들어오니까 한국에도 일하러 들어오고 하게 됐다"라 밝혔다.
뭐라도 해보고자 시작한 도쿄 브이로그는 큰 호응을 얻었다. 전현무는 "일본 생활이 새로운 컨텐츠가 됐구나"라며 끄덕였다.
|
혼자 일하는 사장님에 곽튜브는 자신이 서빙을 하겠다며 나섰고 '흰쌀밥'을 찾는 이국주에 벌떡 일어나 "제가 다녀오겠다. 제가 요즘 부지런해졌다"며 벌떡 일어났다.
전현무는 "이게 결혼하면 '엉가남'이 되어야 한다. '엉덩이가 가벼운 남자'다"라며 곽튜브를 칭찬했다.
이에 이국주는 "여기는 일어날 생각이 없다"며 전현무와 박광재를 보며 웃음을 터트렸다.
박광재는 "아 나 일어나려고 했는데, 다음번엔 내가 일어날게"라 했지만 곽튜브는 "저 서빙 오래했다"라며 손사레쳤다.
shyun@sportschosun.com