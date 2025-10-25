'백혈병 투병' 차현승, 퇴원 했다가 재입원…"모세혈관 다 터졌다"

기사입력 2025-10-25 18:50


'백혈병 투병' 차현승, 퇴원 했다가 재입원…"모세혈관 다 터졌다"

'백혈병 투병' 차현승, 퇴원 했다가 재입원…"모세혈관 다 터졌다"

[스포츠조선 김준석 기자] 댄서 차현승이 백혈병 투병 중 근황을 전했다.

25일 유튜브 채널 '차현승'에는 '병원에서 탈출하기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 차현승은 병원 생활 중의 솔직한 일상을 전하며 희망과 의지를 잃지 않는 모습을 보였다.

그는 "의사가 '한 일주일이면 수치가 오를 것 같다'고 했는데, 제가 워낙 오르락내리락해서 더 지켜보자고 했다"며 "오늘 퇴원은 좌절됐다"고 말했다.

퇴원을 미루게 된 차현승은 병실 안에서도 포기하지 않았다.

면역력 유지를 위해 스쿼트를 하며 운동했고, "면역 수치가 499로 떨어졌다. 이럴까 봐 어제 퇴원 안 한다고 했다"고 털어놨다.

다음날에는 면역 수치가 올랐지만 혈소판 수치가 떨어졌다.

결국 퇴원을 확정받은 그는 "집으로 간다. 그래도 바깥에 나왔다"며 기뻐했다.


하지만 며칠 뒤 다시 병원으로 돌아와 재입원 소식을 전하며 "이번에도 잘 버텨보겠다"고 다짐했다.

차현승은 "골수와 조직 검사 후 6시간째 누워있다. 무균실은 아니지만 햇빛이 들어오는 공간이라 좋다"라며 복도를 오가며 운동을 이어갔다.

그는 "핏줄이 터져 점상출혈이 생겼다. 혈소판이 3만이라 오늘 수혈을 더 받을 것 같다"고 설명했다.

또 "스테로이드만 끊으면 시력이 유지된다고 하더라. 여행 가고 싶어서 여행 유튜브를 계속 본다"며 회복에 대한 의지를 드러냈다.

영상 말미, 그는 오한과 고열에 시달리면서도 "무균실을 탈출해 암 병동으로 왔다"라며 담담하게 상황을 전했다.

차현승은 과거 가수 현아의 댄서로 활동하며 이름을 알렸고, 최근에는 개인 유튜브를 통해 백혈병 투병 과정과 솔직한 일상을 공유하며 많은 응원을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

55세 김구라 ‘금·주식 대박’ 밝힌 속내…“전처 빚 17억 갚고 재테크”

2.

권상우♥손태영, 美서 참았던 부부싸움 터졌다…“짜증·잔소리 너무 많아”

3.

김석훈, 건강 적신호에 안타까운 심경 "가족력 있어 걱정" ('세 개의 시선')

4.

‘신바람’ 이박사, 크게 다쳐 수술..“행사 줄취소·생활고 겪는 중”

5.

한가인, ♥연정훈 또 저격 "카메라 끄면 할 얘기 있어…답답하다"

연예 많이본뉴스
1.

55세 김구라 ‘금·주식 대박’ 밝힌 속내…“전처 빚 17억 갚고 재테크”

2.

권상우♥손태영, 美서 참았던 부부싸움 터졌다…“짜증·잔소리 너무 많아”

3.

김석훈, 건강 적신호에 안타까운 심경 "가족력 있어 걱정" ('세 개의 시선')

4.

‘신바람’ 이박사, 크게 다쳐 수술..“행사 줄취소·생활고 겪는 중”

5.

한가인, ♥연정훈 또 저격 "카메라 끄면 할 얘기 있어…답답하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

2.

1999년이 처음이자 마지막 우승, 무관의 감독 앞에서... LG가 우승의 간절함을 말하다니... "기회는 항상 오지 않는다"[잠실 MD]

3.

7점차로 지는데 게레로와 무슨 재밌는 일이? "오타니, 너 이젠 필요없어!" 토론토 팬들 배신감 이제 풀렸다

4.

'74.4% 우승확률' "체력고려" 톨허스트 vs "최고구위" 문동주, KS 1차전 선발 맞대결

5.

"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "컨디션 좋다" 한화 선수들이 풀어줄 시간

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.