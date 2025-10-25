김구라 ‘금투자 대박’에 국감장 소환…“전처 빚 17억 갚고 재테크 여유…

|
[스포츠조선 이유나 기자]김구라, 금투자 대박나서 국정감사 소환됐다.."김흥국도 연락와"
방송인 김구라가 최근 국정감사에 소환됐다고 밝혔다.
김구라는 "국정감사장에서 내가 소환됐다고 한다"고 말해 패널들의 궁금증을 자아냈다. 김인만 부동산 컨설턴트는 "진짜 불려갔냐. 나도 같이 가지"라고 너스레를 떨었다.
이에 김구라는 "진짜 소환된게 아니라 국정감사장에서 내 이름이 나왔다"며 "박대출 의원이 한은 총재에게 '김구라도 5년 전에 금을 사서 1억이 3억4천 넘게 올랐는데 한은도 금을 매입했어야 하는거 아니냐'라고 물었다고 한다. 평소 김흥국씨와 가끔 문자 주고 받는데 포털에 '김구라 금투자 대박' 기사를 나한테 보내더라. 기사가 났구나 생각했는데 이걸 국감장에서 발빠르게 쓱 가져다 붙인거다. 내 이름 얘기하면 그래도 그나마 주목도가 있지 않겠나"라고 했다.
그러면서 "내가 말씀드리는데 제가 돈자랑하려고 말한게 아니라 지금 나이가 55세다. 제가 전처 때문에 경제적으로 큰 손해를 봤지만 그 후에 일을 열심히 해서 이제 어느 정도 여유가 있기 때문에 그 정도 재테크는 바보 천치가 아닌 이상 다 할수 있는거니까"라고 설명했다.
이에 김인만 부동산 컨설턴트는 "우리는 바보 천치네"라고 말해 웃음을 안겼다.
김구라는 "만약에 내가 금을 10억 정도 사서 30억 됐으면 국감 출두해야한다"며 "그러면 내가 얘기도 안했다. 뭐 좋은 거라고 여기저기서 연락 올 텐데"라고 웃었다.
앞서 김구라는 "요즘 금이 난리다. 사실 내가 5년 전에 1kg의 금을 샀다. 당시 가격으로 1억이었다. 부가세 10%까지 1억1000만원을 내고 샀다"고 했다. 이어 "그때 자투리로 350g 정도 더 샀다. 몇년 뒤 금이 좀 올랐다고 하는데 보니까 2억 얼마가 됐더라. 그때 팔려고 했는데 재혼한 아내가 막았다. 지금 돈이 급한 것도 아니고 뭐하러 파느냐고 하더라. 경제적인 지식이 있고 이런 사람은 아닌데 여자들이 촉이 있더라. 그게 지금 3억 4천만원이 됐다"고 공개했다. 그러면서 "당시 금 사러 갔을 때 10kg 짜리도 있었는데 그걸 안산걸 후회한다"며 "그때는 무거워서 들고도 못 간다고 생각했다"고 했다.
한편 김구라는 전처가 진 빚 17억원을 3년 동안 48개의 프로그램을 뛰며 다 갚았고 2015년 이혼했다. 이후 2020년 12살 연하 비연예인과 재혼 후 그 이듬해 딸을 안았다.
