"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "컨디션 좋다" 한화 선수들이 풀어줄 시간

기사입력 2025-10-25 16:00


"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "…
2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. 한화 김경문 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

[잠실=스포츠조선 정현석 기자]맡는 팀 마다 젊은 선수들을 성장시켜 기어이 한국시리즈에 올려놓는 이 시대의 명장.

한화 이글스 김경문 감독의 소원은 한국시리즈 우승이다. 두산→NC→한화를 거치며 모든 팀을 최고 무대에 올려놓았지만 완성인 우승은 아직이다.

김응용 김성근 감독 등 1000승 넘게 올린 숱한 명장들도 모두 실패했던 한화의 한국시리즈 진출 숙원을 이룬 사령탑은 이제 더 높은 곳을 바라보고 있다.

플레이오프 5차전 혈투를 치르느라 불리한 구도로 출발하지만 야구공은 둥글다.

26일 서울 잠실야구장에서 열리는 LG와 한화의 한국시리즈 1차전을 앞두고 25일 잠실구장에서 열린 KS미디어데이에 참석한 김경문 감독은 우승에 대한 열망을 감추지 않았다.

출사표를 묻는 첫 질문에 김 감독은 "플레이오프에서 예상보다 선수들이 잘해줘 잘 마칠 수 있었다. LG는 짜임새가 강한 팀이지만 우리 선수들과 함께 좋은 경기를 하면서 우승 한번 하고 싶습니다"라고 솔직하게 말했다.

노감독의 소원. 선수들이 이뤄줄 차례다. 실제 한화 선수들은 플레이오프 4차전 패배로 비난 받은 사령탑을 위해 똘똘 뭉쳤다. 초집중 모드로 5차전을 치르며 기어이 한국시리즈행을 이뤄냈다.
"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 한화가 삼성에 5대 4로 승리했다. 문동주 칭찬하는 한화 김경문 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/

"목마름 있다. 우승 한번 하고 싶다" 전 구단 KS행 명장의 숙원, "…
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 8회말 문현빈이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.24/
야구는 감독이 아닌 선수들이 하는 것이다. 매 순간 벤치에서 최선의 판단을 내려도 선수가 기대한 퍼포먼스를 그라운드에서 펼치지 못하면 결국 실패가 될 뿐이다.

1000승 넘는 승리를 쌓으며 산전수전 다 겪은 김 감독도 이를 잘 안다. 간절히 원한다고 다 이뤄지는 게 아님을 모를 리 없다. 막히면 돌아가는 유연함으로 이번 가을야구를 치르고 있는 이유다.


김경문 감독은 "저는 준우승을 많이 한 감독이라 우승에 대한 목마름이 있다. 하지만 우승은 하늘이 점지해주는 것이다. 욕심보다 선수들과 즐겁게 한경기 한경기 잘 풀어갈 것"이라고 다짐했다. "LG는 짜임새가 좋은 팀"이라면서도 "생각보다 선수들의 컨디션이 좋다. LG가 강팀이지만 좋은 경기를 할 수 있겠다는 생각이 든다"고 자신감을 보였다.

김경문 감독의 가장 큰 장점 중 하나는 선수들의 현재 컨디션에 대한 판단이다.

과연 베테랑 감독의 선수 보는 안목이 26일 시작되는 한국시리즈 1차전부터 절묘하게 맞아떨어질까. 최강 두 팀의 양보할 수 없는 맞대결. 흥미진진 한국시리즈가 이제 곧 시작된다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 기괴한 男스토커 음성 공개 “남자가 여자인 척..신고할 것”

2.

'쌍둥이 출산' 지소연, 갑작스러운 출혈에 병원行 "너무 많은 피에 어지러워"

3.

한가인, ♥연정훈 또 저격 "카메라 끄면 할 얘기 있어…답답하다"

4.

이요원 "♥사업가 남편, 조여정 소개로 만나...싸워서 장 따로 봐" ('살림남2')

5.

55세 김구라 ‘금·주식 대박’ 밝힌 속내…“전처 빚 17억 갚고 재테크”

스포츠 많이본뉴스
1.

염갈량이 꽁꽁 숨겼던 1차전 선발은 '우승 청부사' 톨허스트. 이유는 누가 나흘 쉬고 잘던지냐[KS MD]

2.

'초유의 마이너스 승점 사태' 잉글랜드 158년 전통 클럽의 몰락…챔피언십 셰필드 웬즈데이, 재정난에 승점 삭감 징계로 '-6'

3.

7점차로 지는데 게레로와 무슨 재밌는 일이? "오타니, 너 이젠 필요없어!" 토론토 팬들 배신감 이제 풀렸다

4.

'74.4% 우승확률' "체력고려" 톨허스트 vs "최고구위" 문동주, KS 1차전 선발 맞대결

5.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

스포츠 많이본뉴스
1.

염갈량이 꽁꽁 숨겼던 1차전 선발은 '우승 청부사' 톨허스트. 이유는 누가 나흘 쉬고 잘던지냐[KS MD]

2.

'초유의 마이너스 승점 사태' 잉글랜드 158년 전통 클럽의 몰락…챔피언십 셰필드 웬즈데이, 재정난에 승점 삭감 징계로 '-6'

3.

7점차로 지는데 게레로와 무슨 재밌는 일이? "오타니, 너 이젠 필요없어!" 토론토 팬들 배신감 이제 풀렸다

4.

'74.4% 우승확률' "체력고려" 톨허스트 vs "최고구위" 문동주, KS 1차전 선발 맞대결

5.

"좋은 이야기만" 암시였을까. 엄상백 충격 KS 엔트리 탈락…日 교육리그 참가 예비역 전격 귀국

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.