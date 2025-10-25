1999년이 처음이자 마지막 우승, 무관의 감독 앞에서... LG가 우승…

1999년이 처음이자 마지막 우승, 무관의 감독 앞에서... LG가 우승의 간절함을 말하다니... "기회는 항상 오지 않는다"[잠실 MD]

기사입력 2025-10-25 16:40


2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 염경엽 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 임찬규, 박해민, 염경엽 감독이 취재진 질문에 답하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 취재진 질문에 답하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"기회는 항상 오지 않는다."

LG 트윈스는 2년 전인 2023년에 29년만에 한국시리즈 우승을 차지하며 한을 풀어냈다. 그리고 다시 올시즌 다시 정규리그 우승을 차지하며 징검다리 우승에 도전한다.

그런데 플레이오프에서 5차전끝에 승리해 한국시리즈에 온 한화 이글스도 사연이 많다. 1999년이 처음이자 마지막 우승이다. 26년만에 우승 도전. 류현진이 입단했던 2006년 이후 19년만에 한국시리즈에 왔다. 한화 김경문 감독도 아직 한국시리즈 우승이 없어 이번이 5번째 도전.

그런 한화 앞에서 LG 염경엽 감독과 주장 박해민은 우승에 대한 절실함을 말했다. 우승의 기회는 잘 오지 않기 때문에 기회가 왔을 때 잡아야 한다는 것이다.

염 감독은 한국시리즈 1차전을 하루 앞둔 25일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 미디어데이에서 출사표를 말하며 정규리그 우승팀으로서 결코 방심하지 않고 있음을 '간절함'으로 표현했다.

염 감독은 "기회는 항상 오지 않는다고 생각한다"면서 "이번 한국시리즈도 절실하게 임할 것이고 최선을 다해서 좋은 경기로 보답하도록 노력하겠다"라고 밝혔다.이어 "플레이오프를 분석하면서 봤다. 4차전에서 끝나면 어떡하나 했는데 5차전까지 가서 우리가 조금은 유리한 상황이라고 생각한다. 그러나 야구는 언제 어떻게 될지 모른다. 최선을 다해 멋진 경기를 하겠다"라고 했다.


2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 임찬규, 박해민, 염경엽 감독과 한화 김경문 감독, 채은성, 정우주가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 임찬규, 박해민, 염경엽 감독과 한화 김경문 감독, 채은성, 정우주가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/

2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이가 25일 잠실구장에서 열렸다. LG 염경엽 감독과 한화 김경문 감독이 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.25/
LG 주장인 박해민도 "이천에서부터 잘 준비했고 선수들, 코칭스태프, 프런트와 소통을 많이 하면서 준비를 잘한 것 같다. 한화가 힘들게 왔는데 한국시리즈에서 우리 야구를 하는게 중요하다고 생각한다. 우리 야구를 하다보면 좋은 결과가 있을 것이다. 한화와 좋은 승부를 해보겠다"라고 각오를 다지면서 "2023년에 29년만에 우승하겠다는 간절한 마음 하나로 우승을 했었다. 한국시리즈에 올라온 두 팀의 실력은 종이 한장 차이라고 생각한다. 간절한 마음이 모이면 우승할 수 있다고 생각한다. 간절함을 선수들에게 조금 더 불어넣고 좋은 분위기로 끌고갈 생각이다"라고 했다.

임찬규는 "시리즈를 준비하면서 한화 경기를 많이 분석했다. 감독님께서 주문하셨던 우리 선수들의 장점과 단점을 각자 파악해서 잘했고, 디테일에 대해서도 준비를 했다. 선수들이 먼저 이해를 하는게 중요한데 이해를 했기 때문에 감독님이 원하시는 방향으로 시리즈를 잘 준비할 수 있을 것 같다"라고 말했다.


29년만에 우승을 차지하고 2년만에 또 찾아온 기회를 절대 놓치지 않겠다는 뜻. 염 감독은 "폰세 선수가 두번 못나온다는 것에 대해 긍정적이지만 야구라는게 유리하다고 해서 이기고, 불리하다고 해서 지는 것은 아니다"라며 "우리가 해야될 것에 집중하면 잘 될 것이라고 생각한다. 한화가 좋은 투수력을 가진게 사실이다. 우리가 그 투수들을 어떻게 공략하느냐가 포인트라고 생각한다"라며 마운드 공략이 최우선 과제임을 밝혔다.

26년만에 우승에 도전하는 한화를 상대로 LG가 어떤 간절함을 보여줄까. 26일 1차전에서 볼 수 있다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

