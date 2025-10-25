이현이 "결혼 전날 엎어질 뻔했다"…'결혼 안 해!' 폭발

기사입력 2025-10-25 21:24


[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 결혼식 전날 벌어진 위기 상황을 털어놨다.

25일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '요즘 결혼 어떻게들 하나요? 13년차 부부의 결혼 소신 발언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이현이는 자신의 결혼 당시를 회상하며 "우리도 결혼식 준비하면서 싸웠다. 그전에는 안 싸우다가. 연애할 땐 싸울 일이 없었다. 내가 일방적으로 '갑을병정'에서 정이었다"고 솔직히 말했다.

그는 "사소한 거였다. 결혼식장에서 하객 입장할 때 영상을 트는데, 모델이다 보니 주변에서 많이 찍어줬다. 영상이 두 개였는데 예식장에 두 개 다 드려서 '둘 다 틀어달라'고 했다"고 회상했다.

하지만 남편은 "사람들이 번거로우니까 하나만 틀자"고 제안했고, 이현이는 "지나고 보니 남편이 계속 배려했던 게 쌓였던 것 같다. 그게 마지막 날 터져서 결혼하기 전날 '하지 마', '그래 엎어!' 이렇게 됐다"고 털어놨다.


이현이 "결혼 전날 엎어질 뻔했다"…'결혼 안 해!' 폭발
당시 상황에 대해 이현이는 "웨딩카 해준다는 친구한테 새벽에 전화해서 '내일 오지마'고 했다"며 "근데 그 친구가 '어 알았어'라고 하고 다음날 아침에 오긴 왔다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "화해를 어떻게 했는지 기억이 안 난다. 정신 차려보니 미용실이었다"라며 위기를 넘기고 결혼식을 올릴 수 있었다고 회상했다.

이후 홍성기는 "결혼 준비를 하다 TV와 소파 두개로 싸웠다. 그때 당시 55인치 TV가 480만원 정도했었다. 하고 싶은 마음은 있었는데"라고 이야기했고, 이현이는 "만약 큰 TV를 사자라고 했으면 샀을 거다"라고 쿨한 모습을 보였다.


현재 결혼 13년차인 이현이는 두 아들을 둔 워킹맘으로, 패션 모델 활동과 방송, 유튜브 콘텐츠를 통해 현실 부부의 소소한 일상과 결혼생활의 진짜 이야기를 전하며 공감을 얻고 있다.

narusi@sportschosun.com

