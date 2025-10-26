'12월 결혼' 한화 하주석♥김연정, 투샷 최초 공개..팬들 "처음 보는 모습" 충격

[스포츠조선 김소희 기자] 4살 연상연하 커플이자 야구선수-치어리더 커플인 하주석과 김연정의 첫 투샷이 공개됐다.

25일 김연정의 유튜브 채널에는 "드디어 모셨다"라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김연정은 한 식당에서 하주석을 기다렸고, 하주석은 꽃다발을 들고 등장했다. 그는 꽃다발을 건네며 "이건 오다 주웠다. 이제 내 와이프"라며 애정을 드러냈고, 김연정은 "우와. 너무 감사합니다"라며 환하게 웃었다.


'12월 결혼' 한화 하주석♥김연정, 투샷 최초 공개..팬들 "처음 보는…
두 사람은 나란히 앉아 손하트를 그리며 결혼을 앞둔 달달한 분위기를 자아냈다. 하주석은 연애 시절에 대해 "사고가 있었을 때도 연정이가 연락하고 옆에서 케어해줬다. 그래서 고마운 마음이 크다"고 밝혔다.

이를 본 팬들은 "가족이 연애하는 거 보는 느낌이다", "연하 미소짓는 하주석 안 믿긴다. 너무 웃기다", "두 사람 결혼 축하드린다", "주석이 형은 세금 10배 더 내라", "하주석 웃는 거 처음 본다", "하주석, 사랑의 힘으로 우승 트로피까지 들어올려라" 등 다양한 반응을 남겼다.

한편, 1994년생 하주석과 1990년생 김연정은 한화 야구선수와 치어리더로, 올해 시즌이 끝난 12월 결혼을 앞두고 있다.

