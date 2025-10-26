최우식, 정소민에 직진 고백 “다른 남자랑 있는 게 싫다”…‘우주메리미’ 삼각관계 점화[SC리뷰]

[스포츠조선 조민정 기자] 최우식이 정소민에게 진심을 고백하며 삼각관계의 긴장감이 최고조에 달했다.

25일 방송된 SBS 금토드라마 '우주메리미'에서는 우주(최우식), 메리(정소민), 김우주(서범준) 사이의 감정선이 얽히며 본격적인 로맨스 전개가 그려졌다.

이날 김우주는 메리를 찾아와 "널 못 잊겠더라. 서울 오자마자 연락했다. 다시 시작하고 싶다"며 재회를 요구했다. 하지만 메리는 "싸울 때마다 이해하고 받아줬다. 사랑하면 그래야 하는 줄 알았다"며 "내 마음이 변했다"고 단호히 거절했다. 김우주가 "사랑이 어떻게 변하니"라고 하자 메리는 "너무 다치니까 변하더라. 나도 내가 힘들 때 옆에 있어주는 사람과 있고 싶다"고 맞받았다.

우주는 메리에게 "감방 가도 김우주 씨랑은 손 안 잡고 하겠다는 거 진심이냐"고 물었고, 메리는 "그렇게 할 거다"라고 답했다. 이에 우주는 "같이 하자. 김우주 씨는 한 게 없지 않냐"며 메리 편에 섰다. 메리는 우주에게 안겨 "정말 고맙다. 이 은혜는 평생 잊지 않겠다. 우주 씨가 그만한다고 할까 봐 조마조마했다"고 고백했다.

김우주는 우주와 메리가 보떼팰리스로 함께 들어가는 모습을 목격했다. 우주는 집에만 데려다주려 했지만 백상현(배나라)을 보고 함께 집에 들어갔다. 우주는 "이럴 때 남편 쓰는 거죠"라며 자연스럽게 돕다가 샤워기를 잘못 눌러 물을 뒤집어쓰는 허당미로 웃음을 자아냈다. 두 사람은 점심 약속까지 잡으며 더욱 가까워졌다.

우주가 떠난 뒤 김우주는 메리 앞에 나타나 "그 남자는 누구냐. 그새 바람났냐"라고 몰아붙였다. 메리는 "바람핀 건 너고 네가 무슨 상관인데"라고 단호하게 맞섰다. 김우주는 되레 화를 내며 무단으로 집에 들어와 폭력적으로 굴었고, 결국 혼자 넘어져 다쳤다. 메리는 어쩔 수 없이 간호하게 됐고, 우주와의 약속을 잊었다.

우주는 병원에서 두 사람을 마주쳤다. "화는 아닌데 기분이 좋진 않다. 왜 연락 안 했냐"며 질투심을 드러낸 우주는 "버려요. 미련이라도 남은 거냐"고 직설적으로 물었다. 메리는 "저번에 김우주랑 손잡으라고 하지 않았냐"고 당황해했고 우주는 "내가 메리 씨 좋아하나 봐요. 다른 남자랑 있는 게 싫다고요"라며 결국 마음을 고백했다.
조민정 기자

