"리코더 부러지도록 맞았다"…18세女, 친모·새父 끔찍한 가정폭력 "친아…

[스포츠조선 고재완 기자] 새아버지와 친어머니에게 끔찍한 가정폭력을 당했던 18세 의뢰인이 '탐정들의 영업비밀'을 통해 어릴 적 헤어진 친아버지를 찾아 나선다.
27일 밤 9시 30분 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 현재 고3, 만 18세의 최연소 의뢰인이 등장해 "한두 살 무렵 부모의 이혼으로 헤어진 친아버지를 찾고 싶다"는 절절한 사연을 전한다. 의뢰인은 "임신 당시 엄마가 만 18세, 아빠가 만 20세였다. 아빠가 전직 모델이었다는 소문이 있다"고 털어놓아 궁금증을 자극한다. 또 이혼 당시 의뢰인을 친아버지가 데리고 갔었지만, 불과 몇 달 뒤 외할머니 집 앞에 두고 사라졌다는 이야기를 전한다. 심지어 "추운 겨울, 반팔 차림이었다"는 말에 데프콘과 김풍을 비롯한 출연진들은 깊은 충격에 빠진다.
하지만 진짜 지옥은 그 후에 시작됐다. 어린 의뢰인을 두고 가출했던 어머니가 임신한 상태로 새아버지와 함께 돌아오며 새로운 가정이 꾸려졌지만, 초등학교 3학년 무렵부터 끔찍한 가정폭력에 시달려야 했다. "리코더가 부러질 정도로 맞았다"는 의뢰인의 고백에 모두가 경악을 금치 못한다. 현재는 청소년 쉼터에서 생활하고 있다는 어린 의뢰인에게 그동안 무슨 일이 있었던 것인지, 그리고 의뢰인은 오랫동안 그리워한 친아버지와 재회할 수 있을지 모든 진실은 '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 밝혀진다.
한편, 이날 방송에는 예능계 다크호스를 꿈꾸는 '전설의 바둑왕' 이세돌이 일일 탐정으로 출격한다. 그는 "'탐비'가 완전 제 스타일"이라며 추리의 쾌감에 흠뻑 빠진 '도파민 탐정'의 면모를 드러낸다. 곧 결혼 20주년으로 19세 딸을 둔 이세돌은 "딸이 바둑기사와 결혼한다면 어떨 것 같냐"는 질문에, "저 같은 놈은 절대 안 된다"며 일말의 고민도 없는 대답으로 폭소를 자아낸다. 이어 "이창호·조훈현·이세돌 중 사윗감으로 한 명만 고른다면?"이라는 기습 질문에 짧은 고민 끝 예상 밖의 대답을 내놓으며 스튜디오를 초토화시킨다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com