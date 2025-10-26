이효리 "싹쓰리 때 유재석이 '다시 여기 바닷가' 골라 '깜짝…지금도 ♥…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이효리가 프로젝트 혼성그룹 '싹쓰리'(유재석·이효리·비)의 재결합 가능성을 언급하며 팬들의 마음을 설레게 했다.
이에 이효리는 "형평성에 어긋나면 안 될까봐 티내지 않았다. '진짜 좋아'라고 다시 물어봤다"며 "내가 잘되는 것도 좋지만, 내 남편이 잘되면 더 좋다"고 미소 지었다.
'다시 여기 바닷가'는 이상순이 작곡, 이효리가 작사한 곡으로, 2020년 여름 발매 직후 음원 차트를 휩쓸며 국민 여름송으로 자리 잡았다.
유재석은 "지금도 여름만 되면 '다시 여기 바닷가'가 들려온다"며 "우리가 해서가 아니라, 정말 계절송으로 자리를 잡았다"고 감탄했다.
이효리는 대화 말미에 "싹쓰리는 다시 안 뭉치냐. 지훈이(비)도 너무 보고 싶다. 안 본 지 오래됐다"고 말하며 재결합 의사를 조심스럽게 비쳤고 유재석은 "그렇지 않아도 그런 이야기를 한번 해보려고 했다. 이제 그럴 때가 됐다"며 긍정적인 반응을 보였다. 이효리는 웃으며 남편 이상순에게 "오빠, 종소리 좀 넣고 겨울 노래 만들어라"며 재치 있는 제안을 했다. 홍현희 제이쓴 부부도 "캐롤 좋다"며 흥을 돋웠다.
한편 '싹쓰리'는 유재석 이효리 비가 각각 유두래곤 린다G, 비룡이라는 부캐로 활동했다.데뷔곡 '다시 여기 바닷가'는 물론, 수록곡 '그 여름을 틀어줘'까지 연이어 히트하며 그해 여름을 대표하는 음악 신드롬을 일으켰다.
