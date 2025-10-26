AOA 역주행 초아, 물오른 미모에 “왜 이렇게 예뻐졌어?”[SCin스타]

기사입력 2025-10-26 09:42


[스포츠조선 조민정 기자] 'AOA' 출신 초아가 오랜만에 근황을 전했다.

초아는 최근 자신의 SNS에 "유튜브 촬영날"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 그는 손에 과일을 든 채 환하게 웃고 있으며, 블랙 민소매 상의에 단발머리 스타일로 청량하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

공개 직후 동료 연예인들의 댓글이 이어졌다. 이지혜는 "어머나 더 이뻐진 건 왜일까", 남지현은 "아잇 예뽀", 자이언트핑크는 "언니 미모에 치여요"라며 반가움과 감탄을 드러냈다.

한편 초아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔했으며 2017년 6월 팀을 탈퇴했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



