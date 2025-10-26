'돌싱' 윤민수, 4층 독립하우스 공개.."방이 너무 많아" 씁쓸 ('미우새')

기사입력 2025-10-26 22:31


'돌싱' 윤민수, 4층 독립하우스 공개.."방이 너무 많아" 씁쓸 ('미…

[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 윤민수가 새로 이사한 4층 집을 공개했다.

26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 연예계 대표 애주가 조현아, 송해나, 한해가 '술 없는 해장 맛집 투어'에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 윤민수가 20년간 가족과 함께 산 집을 떠나 새집으로 이사하는 모습이 그려졌다.


'돌싱' 윤민수, 4층 독립하우스 공개.."방이 너무 많아" 씁쓸 ('미…
윤민수의 새 집은 무려 4층 집이었다. 윤민수의 새집이 공개되자, 스튜디오에서는 독특한 집 구조에 눈을 떼지 못했다.

윤민수의 독립하우스에는 아들 후를 위한 취미 방, 운동 방부터 테라스까지 잘 정돈된 모습으로 눈길을 끌었다.

새 집을 둘러본 윤민수는 막걸리 한잔 마시며 "이 집에서 진짜 혼자 사네. 방이 너무 많다"고 혼잣말했고, 이를 스튜디오에서 지켜보던 윤민수 어머니는 씁쓸한 표정을 지었다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'49세 새신랑' 김종국, 결혼 후 확 달라졌다 "이게 가장의 무게" ('런닝맨')

2.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

3.

정혜영, 션♥에 유일한 불만 "주방 일 아예 안 해, 아들은 그러지 말길"

4.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

'49세 새신랑' 김종국, 결혼 후 확 달라졌다 "이게 가장의 무게" ('런닝맨')

2.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

3.

정혜영, 션♥에 유일한 불만 "주방 일 아예 안 해, 아들은 그러지 말길"

4.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

2.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

3.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

4.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

5.

ACLE 보인다! '이명재-주민규 연속골' 대전, 포항에 2-0 완승...3연승+18년만에 포항전 홈승리[현장리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.