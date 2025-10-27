[SC인터뷰] "야한 거에 꽂혀서"…서수빈, '세계의 주인'에 담은 10…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 신예 서수빈(24)이 영화 '세계의 주인'을 통해 스크린에 첫 발을 내디뎠다.
이어 촬영 현장 분위기를 떠올리며 "배우들과 감독님, 스태프들이 촬영장에서 배려를 많이 해주셨다. 제가 아예 촬영 경험이 처음이다 보니 낯선 환경에서 연기하는 게 어려웠다. 또래 배우들도 평상시에는 장난도 많이 쳐주고 했는데, 카메라에 불이 켜지면 말을 안 걸어주더라. 처음에는 '왜 말을 안 걸어주지, 거리가 멀어졌나'하고 서운했는데, 알고 보니 저를 많이 배려해 준 거더라. 저의 집중력이 방해될까봐 일부러 거리를 조절한 거였다. 그걸 뒤늦게 알게 된 이후로는 너무 미안하면서 감동이었고, 고마웠다. 제가 알게 모르게 받는 배려가 너무 크다는 걸 알게 됐다"고 전했다.
차기작에서도 장혜진과 함께 호흡을 맞추고 싶은 바람을 전했다. 서수빈은 도전하고 싶은 장르에 대해 "스포츠 영화에 도전하고 싶다"며 "제가 태권도를 오래 했다 보니, 스포츠 영화에 도전하고 싶다. 만약 감독과 코치의 이야기로 그려진다면 장혜진 선배님이 코치로, 제가 선수로 출연하면 좋겠다는 생각이 들었다"고 말했다.
'세계의 주인'은 개봉 전부터 전 세계의 뜨거운 주목을 받았다. 한국 영화 최초이자 유일하게 제50회 토론토국제영화제 경쟁 부문인 플랫폼 부문에 공식 초청되었을 뿐만 아니라, 제9회 핑야오국제영화제의 국제신인경쟁 부문에 해당하는 크라우칭 타이거스 부문, 제69회 BFI런던영화제 경쟁 부문, 제41회 바르샤바국제영화제 국제경쟁 부문 등 전 세계 유수의 영화제로부터 릴레이 초청을 받았다.
서수빈은 제50회 토론토국제영화제에 함께 초청된 영화 '얼굴'의 박정민을 만난 소감을 전했다. 그는 "박정민 선배가 엄지를 치켜세우시면서 '최고'라고 말씀해 주셨다. 저 멀리 극장 뒤에서 박정민 선배가 걸어오시는데 못 쳐다보겠더라. 이게 꿈인지 현실인지 잘 안 믿겼다. 무대인사 같은 먼 곳에서만 봤는데, 이렇게 눈을 마주친 적은 처음이었다. 또 영화제 굿즈까지 선물로 주셔서 가보로 간직하려고 한다"고 기쁜 마음을 표했다.
또 토론토국제영화제에 초청된 소감에 대해 "관객 분들이 박수쳐주셨을 때 '아 영화하길 잘했다'는 생각이 들었다"며 "꿈에서 깨어나 현실을 살아야만 할 것 같았다. 믿기 어려운 일들만 일어났는데, 북미 관객 분들도 다 같이 박자에 맞춰서 박수를 쳐주셔서 감사했다. 뭔가 새로운 문화를 경험해 본 것 같아, 감독님께 너무 감사드린다. 감독님과 이번에 같은 방을 썼는데, 저에 대해서 많이 아셨을 것 같아서 더욱 가까워진 느낌이 들었다"고 웃으며 말했다.
