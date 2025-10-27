[공식] 김혜수→박정민 응원 상영회 터진 '세계의 주인' 5일만에 3만 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 관객 입소문에 힘입어 개봉 5일 만에 3만 관객을 돌파하며 2주 차 개싸라기 흥행을 예고했다.
개봉 첫날인 지난 22일 4241명의 관객을 모으며 윤가은 감독의 전작 오프닝 스코어를 월등히 뛰어넘는 기록으로 출발한 '세계의 주인'이 개봉 이후 관객들의 입소문에 힘입어 가파른 상승세를 이어가며 눈길을 끈다. 2일 차인 23일, 2912명을 기록한 데 이어 3일 차인 24일에는 5459명을 동원, 전일 대비 약 87%의 상승률을 기록, 목요일에서 금요일로 이어지는 뚜렷한 상승 곡선을 그렸다.
이어 개봉주 주말 양일간 1만 6000명 이상의 관객을 모으며, 개봉 5일 만에 누적 관객수 3만명을 돌파했다. 특히 토요일(8143명)보다 일요일(8273명)에 더 많은 관객이 극장을 찾는 이례적인 주말 역상승 현상을 보였으며, 좌석 판매율 또한 16.2%에 달하는 높은 수치를 기록해 입소문 개싸라기 흥행의 조짐을 예고하고 있다. 또한 관람객 만족도를 가늠할 수 있는 CGV골든에그지수가 96%에서 98%로 상승하며 호평이 확산되고 있다.
'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다.
